Guerra de tuits entre diputadas hondureñas es considerada la “pelea del siglo”

7 May, 2015 - 11:52 am

Como la “pelea del siglo” fue considerada la “guerra de tuits” entre las diputadas Gabriela Núñez (liberal) y Beatriz Valle del Congreso Nacional de Honduras, quienes debaten sobre la Ley de Protección Social. a través de las redes sociales.

En ese “pleito” también entró la excandidata presidencial por el partido Libre, Xiomara Castro, que también reclama que la Ley del Seguro Social la inició un gobernante liberal.

Previo a que se aprobaran la mayoría de los artículos, las diputadas ya tenían una discusión, la que se amplió la noche del miércoles en la cámara legislativa.

Beatriz Valle acusa a los liberales y nacionalistas de estar tratando la salud como un producto más.

“La salud no es un bien de mercado. Hoy el PN y PL inician el tráfico de la salud de los y las hondureñas. La salud es un derecho”, dijo Valle en su cuenta de twitter en alusión al debate de ayer en el que estuvo en la primera parte de la sesión.

Pero la respuesta de la ex ministra de Finanza de varios gobiernos liberales y quien integra la comisión dictaminadora de la ley, no se hizo esperar retándola a un debate público. “¿Y por qué no estás aquí en la sesión?

Al ese pleito se unió la ex Primera Dama, quien no se explica cómo los diputados liberales apoyan esa normativa, si a su juicio da al traste con las reformas en seguridad y previsión social y laboral del gobierno liberal del expresidente Ramón Villeda Morales (1957-1963).

“¿Y las conquistas liberales como el Seguro Social? ¿Será que desaparecerán por la mano de ellos mismos?”, posteó la ex Primera Dama, a lo que Núñez le contestó: “Cuando quiera, como liberal, la invito a un debate público para que vea los beneficios de esta ley y los aportes que hicimos”.

La bancada de Libre ha irritado también en varios tramos de la discusión al mismo titular del Legislativo, Mauricio Oliva, quien los ha llamado al orden y responderle directamente a más de alguno de ellos por las frecuentes descalificaciones contra los diputados oficialistas cuando participan sobre la ley.

“No entiendo a los diputados de Libre: Hacen sugerencias en la discusión de la ley de Seguro Social, se les acepta las sugerencias, pero después votan en contra de sus sugerencias”, reclamó anoche el titular del Legislativo.