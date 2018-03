Luis Zelaya: Me reuní con JOH para hablar de Honduras, no para hacer negocios

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, respondió al jefe de la bancada del Partido Liberal, Elvin Santos, que “sí me he reunido con JOH, pero no para hacer negocios, sino para hablar de Honduras”.

“Me siento orgulloso que producto del diálogo hoy tenemos los frutos, como la misión que envió Naciones Unidas para el diálogo”, aseguró.

El excandidato presidencial lamentó que Santos estuviera sacando asuntos internos y reiteró que la elección del jefe de bancada está pendiente y no como dice el congresista, que él tiene los votos y que por lo tanto es el jefe.

“Esa elección es irregular; Elvin Santos no es jefe de la bancada. Hemos convocado a una reunión para que se realice en legalidad y debida forma, conforme a los estatutos la jefatura de bancada”, apuntó.