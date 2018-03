Juan Orlando Hernández: Ahora lo que viene es lo que indique la ONU

Garifulic no descartó que a futuro puedan visitar a los líderes de la Alianza, Nasralla y Zelaya, para tener también sus visiones.

Aceptó que en esta etapa no fue posible tener reuniones al más alto nivel con los jefes de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla y Manuel Zelaya; sin embargo, dijo que las representaciones que mandaron fueron muy significativas, muy preparadas y “nos entregaron todos los documentos” relativos a su posición ante el proceso.

SALVADOR NASRALLA: “No asistí porque la ONU no respondió mi carta”