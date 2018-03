Mujer increpa a guardia por decirle “adiós” de forma morbosa (Video)

En YouTube apareció el video de una mujer que arremete contra un guardia de seguridad de Nicaragua que, según la agraviada, le dijo “adiós” de forma morbosa.

De acuerdo a la mujer que aparece en este video, el guardia de seguridad de un McDonald’s de la ciudad de Managua, en Nicaragua, quiso acosarla por lo que decidió denunciarlo en YouTube.

“Usted no me puede decir adiós porque yo no lo conozco. Esa cara que usted hace de ¡ha! es la cara que yo hice cuando usted me dijo adiós”, se puede escuchar en el video que tiene miles de reproducciones en YouTube.

Según el vigilante, es su trabajo decirle “adiós” a todos los clientes; sin embargo, la mujer aseguró que la forma en que lo hizo fue lo que la enojó.

La mayoría de usuarios de YouTube y Facebook se mostraron a favor del guardia de seguridad y pidieron a McDonald’s que no lo despidan.

A través de su Twitter, la cadena de comida rápida emitió un comunicado en el que revela que Rubén Darío, como se llama el vigilante, sigue laborando en la empresa.

“Saludar a nuestros clientes es algo que hacemos con respeto, por lo que nos disculpamos si alguien se siente ofendido por ello”, señaló McDonald’s.