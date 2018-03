El 3 de febrero, se unieron en matrimonio civil el licenciado German Edgardo García y la doctora Jelena Gallardo.

La pareja pronunció el “sí acepto” acompañada de su familia, en una ceremonia presidida por la abogada y notaria Irma López, en el Hotel Clarion de Tegucigalpa.

Los recién casados son hijos de los señores Germán García y César Gallardo y Ana Madrid, de quienes recibieron bendiciones en su nuevo hogar.