Por: Max Velasquez Diaz

La noticia del fallecimiento de Jorge Montenegro conmueve a la nación entera. Jorge tenia enorme talento, demostrado en el arte de escribir para la prensa diaria.. Fue un escritor nato. Por mas de 30 años mantuvo en La Tribuna una columna que todos leíamos ávidamente. En ella Jorge se expresaba de manera sencilla abordando temas de la vida cotidiana en Honduras. Conservo varios artículos (recortes de periódico) de dicha columna periodística “Déjenme decirles que……..”. En uno de ellos trajo al recuerdo a Chela Iglesias, del barrio Los Dolores, evocando las comidas que ésta hacía para sus comensales y para la venta al público en general. Chela era un ejemplo viviente que se ganaba el sustento diario trabajando con la cocina. Satisfacía la gran demanda que la variedad de sus comidas tenia. En otro de los artículos que recuerdo alababa a su difunta y querida madre “doña Chepita” por la crianza que supo darle (esta referencia a doña Chepita, era frecuente, que demuestra la gratitud a su madre. En otro artículo (me contó) que se había referido a mí, a propósito del librito que escribí sobre mi viaje a la India. Otro tema que Jorge abordó fue sobre los barrios de Tegucigalpa, los cuales, allá cuando nosotros nos criamos, no pasaban de diez barrios que nosotros conocíamos como la palma de nuestras manos. Ahora son mas de 400 barrios, asentados en las laderas de los cerros que rodean la capital, atiborrados de gente de todas las edades, cuyos jefes de familia pagan un ojo de la cara por el agua que usan para consumo, no se bañan, no tienen excusados, sus hijos o no vienen a la escuela y si vienen es con el sacrificio de caminar kilómetros para llegar a la mas próxima escuela en la parte plana de la capital.

Se nos fue Jorge. Nos hará mucha falta.

Aprovecho para patentizar, públicamente, mi pesar por el fallecimiento de Jorge, condolencias que presento a sus familiares, especialmente a sus hermanos Marco Antonio (gran artista), Allan (periodista), hijos e hijas. Los Cuentos y Leyendas de Honduras, se quedan sin investigador y narrador.- Otro tendrá que tomar el puesto de Jorge.

Descanse en paz el querido amigo Jorge Montenegro, conocido también como “George Mount Black”.