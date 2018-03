En la calle 73 personas luego de voraz incendio

Mientras unos de los afectados se fueron a la reunión con algunos representantes de entes públicos, para encontrar una solución a su problema, otros se quedaron a cuidar los alimentos que ya habían recibido y a buscar objetos entre los escombros, sin importarles el riesgo. La preocupación se había apoderado de todos y Ruth Merlo era una de las que no sabía cómo hacer para calmar el hambre de su nieta, ya que la leche materna no saciaba su apetito. “Quiero que nos ayuden, mi muchachita se quedó hasta sin pepe, mis hijos menores nacieron ahí y hoy ya no tenemos nada y tanto que me costó llegar a tener mis cositas…”, lamentó con profunda tristeza. “Yo soy ayudante en una pescadería y mi hija mayor vende en la calle, opero con lo que ganamos, no tenemos para pagar alquiler, menos para pensar en comprar una casa y yo aquí no tengo más familia que mis hijos”, comentó Ruth.