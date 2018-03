LOS MEDIADORES

10 Feb, 2018 - 12:33 am

YA ven lo que sucede cuando sectores nacionales, que antagonizan con otros, aceptan la mediación de gente ajena. Le acaba de ocurrir a la oposición venezolana. El mediador se les parcializó con la autocracia. El diálogo que se celebraba en República Dominicana bajo el tutelaje del presidente anfitrión y la mediación del expresidente español Rodríguez Zapatero, no concluyó con los esperados acuerdos. La convocatoria a elecciones anticipadas agarró a la desmadejada oposición con los calzones en la mano. De los diálogos anteriores lo único que consiguieron fue dar tregua al régimen, que le permitió fortalecerse y agudizar la represión contra los manifestantes para acabar con las protestas en las calles. Esta vez –fatigados de tanto dar función sin que nada suceda– volvieron a la mesa de negociación como corderitos al matadero. Igual de mal como en las anteriores o quizás peor, les fue en esta ronda.

No lograron que el régimen pospusiera la fecha casi inmediata de las elecciones que permitiera mayor preparación de los suyos. No consiguieron que el régimen habilitara a varios de los candidatos emblemáticos de la oposición, vedados a participar en la contienda por penas impuestas en procesos judiciales inventados que les metieron. Tampoco pudieron lograr cambios en la estructura del tribunal electoral totalmente parcial al régimen. Con ese tribunal Nicolás limpió la mesa en elecciones para gobernadores y autoridades locales. Con ese mismo tribunal electoral montó la Constituyente. No lograron siquiera obtener equilibrio en los espacios de la propaganda para hacer campaña electoral ni el cese a las cadenas obligatorias de televisión y radio de Nicolás que duran horas, desde donde arenga electores con desmedida ventaja. Ni tinta indeleble que impida el doble sufragio ni la prohibición del voto asistido o del proselitismo político que realiza el oficialismo en las inmediaciones de los centros de votación el propio día de la elección. Sin embargo, pese a la total desventaja en que quieren que vaya la oposición, sometida a las reglas del juego que favorecen al oficialismo, el mediador español publica una carta pública parcializándose con el régimen y conminando a los negociadores de la oposición que suscriban el acuerdo. Para ponerse una chapa en el pecho y poder alardear que gracias a su concurso obtuvieron acuerdo los venezolanos. La prensa española censura la carta pública enviada por Zapatero señalando que su actitud es “impropia de un mediador”.

Y prosigue en su crítica: “Porque una cosa es la frustración del que ha trabajado para acercar a las partes en conflicto y otra muy distinta cargar las culpas en solo uno de los negociadores. En el caso que nos ocupa esa falta de imparcialidad es especialmente escandalosa, con una oposición oprimida, perseguida y encarcelada frente a un gobierno abusivo entregado a la demolición de la democracia y la economía de Venezuela”. “De suscribir –el acuerdo que Zapatero exige que se firme– la oposición, se habría dotado de legitimidad a unas elecciones con las que el régimen solo pretende afianzarse en el poder”. “En este contexto, el llamamiento de Zapatero a la oposición no se corresponde con su papel de mediador ni con los principios democráticos que deben guiar su actuación”. “Zapatero adopta el lenguaje y los lemas del régimen. Llama al diálogo y al acuerdo con gesto grave y solemne, ajeno a la razón de que lo que busca una parte es la rendición sin condiciones de la otra. Prestarse a ello es un insulto a Venezuela”. Pues allí tiene el amable lector, un ejemplo reciente del papel que juegan algunos mediadores.