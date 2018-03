Multitudinaria despedida al legendario Jorge Montenegro

Alan Montenegro, uno de los hijos de Jorge Montenegro, expresó que “mi papá me dijo que, por favor, convirtiéramos el 9 de septiembre en el Día Nacional del Folclore Nacional, porque él amaba tanto a Honduras que quería que Cuentos y Leyendas de Honduras no muriera, sino que rescatara para lo que nació”.

Un compañero de Jorge Montenegro en los programas radiales, durante 18 años, como en “El Reportero Fisgón”, Vicente Valladares, le recordó como “George Monteblack”, un hombre humilde que no olvidó sus raíces con buen sentido del humor. También humorista, Valladares destacó que “Jorge deja un legado que debe continuar para mantener un nombre en el país y estar en el corazón de los hondureños no es fácil, conocí sus vivencias y momentos difíciles y Jorge ahí estaba como un hombre humilde que no perdió sus raíces y no perdió nunca el humor, incluso cuando partió”. Contó que Montenegro, en su deceso, su pariente, Alan le leía un libro y “en ese momento, estaba Jorge ya para morir, y Alan le estaba leyendo el libro y Jorge le dijo: ¡Negro cállate, déjame morir hombre!, él era así”.