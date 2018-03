Reynaldo Ekónomo, diputado nacionalista por Cortés:

La tercera es la vencida es un dicho que calza en el personaje de turno. Dos veces la intentó y nada. En una estuvo a punto, por un pelito, pero se la quitaron, dice. En la otra no pasó ni las primarias. Hasta hubo gente que le dijo que si esta vez no salía, que se retirara. Pero se le dio y ahora, Reynaldo Ekónomo, asegura que va a demostrar que no viene al Congreso por figurar como otros diputados que tuvo Cortés.

Finalmente, se le dio la diputación ¿qué siente?

Estoy convencido que Dios no se equivoca y tiene los tiempos perfectos. Esta vez así lo decidió Dios a través del pueblo.

Ya daba lástima verlo en todas las elecciones y nada…

Aunque me lo diga así pero tiene razón, fíjese. Hubo alguien que me dijo: Mirá, si en esta vez no salis, retírate. Marlon Lara, me lo dijo.

¿Se la “ponían”, como dicen?

Mire, cometí errores, algo no hice bien, no tenía propuesta y la gente ahora vota por propuestas. Tampoco tenía estructuras que cuidara mi voto, algo que es muy decisivo en política, no me preocupaba, pero ahora tenemos estructura local y departamental.

¿O sería el candidato presidencial que no le ayudaba?

Eso es aparte y hay que reconocer que Juan Orlando Hernández es un Presidente que ha marcado un antes y después de Honduras. Es el líder que nos motiva y nos pone a soñar a todos, para mí es el mejor de Centroamérica.

Aunque casi le dan vuelta el 26 de noviembre en la noche…

No. Es cierto que la oposición tiene apoyo pero el verdadero ganador de las elecciones fue Juan Orlando Hernández por su buen gobierno.

¿Ya se olvidó de Ricardo Álvarez?

Nunca. Ricardo es el líder que me motivó a seguir, con él aprendí al gran cambio en las familias pobres cuando recibían un techo.

¿Cuánto le cuesta esta diputación?

Yo vengo luchando en el Partido desde los 16 años y a pesar de haber participado en dos elecciones generales y en una interna no se me había dado la oportunidad de ser diputado.

¿A qué se dedica?

Soy abogado y estoy en el rubro de la minería.

¿En qué?

Yo soy el presidente del Consejo de la Minería y estoy con temas de antimonio, silicio y basalto.

¿Extrae y exporta?

Sí, le voy a decir que el país ha sido bendecido por Dios con minerales de calidad. Tengo once años de estar en esto.

¿A favor de la explotación a cielos abiertos?

Mire, en el pasado se cometieron actos que satanizaron la minería, pero yo creo que puede haber minería con protección al medio ambiente.

¿Apoyaría una reforma en ese sentido?

Le he dicho al consejo que no voy apoyar ninguna explotación minera que destruya el entorno ecológico porque si yo lo apoyo estoy en contra de los intereses del país y de mi propia familia.

¿Usted es dueño de una rentadora de carros famosa?

No sé por qué me lo han preguntado y hasta me han acusado con esa empresa pero, mire, primero yo soy Ekónomo con k y esa empresa es Econo renta car y sus dueños son apellidos Abudoj. Cada vez que alguien choca uno de sus carros, me llaman.

¿Ni con la renta de unas patrullas?

No tengo nada que ver ni con la rentadora ni con contratos de patrullas. Yo nunca he tenido nexos con esos negocios y ahorita que me lo pregunta tengo la oportunidad de aclararlo.

¿Qué cargos ha tenido en el partido?

Vengo de ser presidente local, departamental y vicepresidente nacional de la juventud, miembro del Comité Central y actualmente soy secretario ejecutivo para la zona norte del PN, el primero nombrado en ese cargo.

¿Tiene padrinos en política?

Mi lucha es de las más humildes en política y mis esfuerzos no se habían visto porque en una elección me “la pusieron”, como ya le dije, yo salía de diputado pero me aparecieron actas en cero, algo imposible pero seguimos trabajando. Después de eso seguimos en la campaña de Ricardo Álvarez y quedé en la siete y solo salieron cinco.

¿Cuál fue la clave para ganar esta vez?

Todo este tiempo me he dedicado a servir porque para mí el hambre no tiene color, hambre es hambre.

¿Qué sirve?

Mi esposa es arquitecta y junto a mis hijos, todos los lunes, ponemos un techo a una familia. Priorizamos entre una madre soltera y alguien que tenga una incapacidad.

¿Desde cuándo hace eso?

Desde hace ocho años y eso lo sabe todo San Pedro Sula.

¿Para ganar votos?

No, siempre he creído que hay un momento en la vida en que quienes tienen deben darle a los que menos tienen para acercar esa brecha social. Si a usted le va bien, ayude. Eso hacemos nosotros.

¿Cambia la vida un techo?

Usted no tiene idea cuánto cambia la vida a familias enteras. Los padres pueden dormir tranquilos con sus hijos, sabiendo que ya no van a caer goteras y no se desvelan.

¿Qué hará ahora como diputado?

Todo este tiempo he comprendido mi rol como diputado. No quiero ser como algunos diputados que pasan ocho años y no presentan ni una tan sola moción o que en ese período no han beneficiado a sus departamentos y menos a su ciudad.

¿Tiene nombres?

No voy a decir los malos diputados, la gente ya los juzgó y por eso ya no están. Pero le voy a decir los buenos diputados que tuvo mi departamento como Carlos Kattán, Héctor Iván Ayala, Eliseo Vallecillo, Alfonso Hernández Córdova, esos diputados ayudaban. Ya no tenemos de esos diputados.

¿Quiere ser como ellos?

Sí, mi compromiso es legislar y ser gestor de obras de acción social para mi departamento. No vengo al Congreso a vegetar, no vengo por un sueldo, por ego, solo para que digan que soy diputado.

¿A qué viene?

Mi compromiso es con todos y cuando hablo de todos siempre voy a priorizar al más necesitado y a la mujer. Yo soy hijo de una madre soltera, que crió ocho hijos con grandes dificultades.

¿Y eso qué?

Le digo que de mi madre aprendí a luchar y ahora se lo digo categóricamente que mi compromiso es con Honduras y los más necesitados.

¿Es cierto que tiene un hermano diputado?

Sí, se llama Samir Molina, diputado de Leo Castellón (Cortés).

¿Hay honestidad en sus actos?

Pues mire, estuve nueve meses de gerente del Seguro Social regional, pero renuncié para atender a mi hermana. Yo me he puesto a la orden del Ministerio Público y los órganos contralores, que si tiene algo contra Reinaldo Ekónomo que lo saquen y eso solo lo hace alguien que se siente libre y su conciencia tranquila.

¿Qué proyectos trae?

En cortés, hay una serie de necesidades y tengo cinco proyectos claros: Un hospital para Choloma, una extensión de transporte desde Villanueva para jóvenes universitarios, una ley para terminar con la discriminación contra las personas mayores de 35 años. Mis otras propuestas son crear el Instituto del Emprendedurismo y ampliar las becas estudiantiles a 50 mil a nivel nacional.

¿Por qué esos proyectos?

Una vez, vi a una mujer parir en un bus rápido en Choloma porque no pudo llegar al Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. En Villanueva hay 27 mil estudiantes que no van a la universidad porque les queda lejos en San Pedro Sula. Vamos a conectar un sistema de transporte para ellos.

¿Y la propuesta para los mayores de 35 años?

En Honduras es pecado llegar a los 35 años. Entonces, voy a proponer un incentivo fiscal para las empresas que generen empleo para los mayores de 35 años y quienes tengan una incapacidad física.

¿Hay mucho emprendurismo en San Pedro Sula?

No tiene idea. “Toty” Faraj fundó el Bazar del Sábado en la Cámara de Comercio y es un éxito total. Ahora todas las cámaras lo quieren tener. Por eso voy a crear el Instituto del Emprendedurismo para capacitar a la gente, se le preste dinero barato y sin esas trabas burocráticas, que piden hasta la partida de nacimiento de sus cuatro abuelos.

¿Estas becas se entregarán correctamente?

Me voy asegurar de ello. Vamos ampliar a 50 mil becas en los próximos cuatro años para que tengamos una juventud educada y que esa gente educada transforme nuestro país y a todos nosotros porque la educación es el traje de gala que todos ocupamos para enfrentar la vida.

¿Tiene otros proyectos?

No. En eso me voy enfocar. Le puedo hablar de 20 cosas pero yo voy apoyar eso. Y voy a respaldar al alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, porque para mí es el mejor alcalde que ha tenido San Pedro Sula. Él no ha tenido un bloque de alcaldes pero ahora así hay un bloque que lo vamos a respaldar en su gestión.

¿Qué necesita San Pedro Sula?

Que vuelva el espíritu sampedrano, antes decíamos que íbamos a sanpedranizar Honduras. Es necesario volver con ese espíritu, poner los intereses de la ciudad por intereses personales, que paguen sus impuestos y que los alcaldes los optimicen. Ocupa diputados que respondan por la ciudad.

¿Qué puede esperar el pueblo de este nuevo gobierno?

Va a ser un gobierno donde se va a notar la diferencia. El Presidente es un hombre de diálogo y no lo debe agotar. La tolerancia debe ser la constante. Tiene la plataforma instalada para hacer el mejor gobierno de toda la historia de Honduras.

¿El apellido Ekónomo de dónde viene?

Somos orígenes griegos. Mi padre llegó a Honduras y mi madre emigró del sur a los campos bananeros de Guanchías. Ahí se conocieron.

¿Mauricio Oliva fue la mejor opción o usted tenía otro candidato para presidir el Congreso?

El doctor Oliva ha demostrado ser un hombre capaz, conciliador y hábil. Tenía mi respaldo total desde siempre.

¿Qué le aconsejaría a “Mel” Zelaya y Salvador Nasralla?

Que con la fuerza electoral que ellos tienen deberían dedicarse a estructurar el partido y que en vez de estar generando odio e incertidumbre que agoten el diálogo.