Rony Martínez: no me desespero, los goles llegarán

10 Feb, 2018 - 6:20 am

Llegó como goleador y todavía no ha marcado, pero Rony Martínez asegura que no se desespera.

El delantero de Olimpia, Rony Martínez, habló del duelo que sostendrán mañana frente a Real España y de su falta de gol y aseguró que sigue trabajando para marcar, pero que no se desespera.

“Estoy adaptado a lo que pretende el entrenador y el equipo, ahora es cuestión de seguir trabajando porque el gol no ha llegado, pero no debo desesperarme, sé que son malas rachas que a veces nos tocan a los delanteros”.

“Llegó tranquilo al partido contra Real España, siempre doy lo mejor de mí, si me toca de entrada o de suplente estoy listo, reitero no me quiero desesperar por la situación de los goles”.

“Es una mala racha, pero no puedo bajar la cabeza porque no goleo. España es un equipo duro, es el campeón y como tal tenemos que verlo. La meta es traer los tres puntos por la exigencia de Olimpia.

“Ellos perdieron el fin de semana y no tienen margen de error, además es un clásico y eso lo hace diferente. Van a salir con todo a querernos ganar y nosotros igual, así que será un partido difícil”.