Temas de la semana

10 Feb, 2018 - 12:36 am

Por: Benjamín Santos

Es que resulta difícil seleccionar uno solo. Para empezar nuestro pésame a la familia y amigos cercanos de Jorge Montenegro, entre ellos a nuestro vecino Gaelo. Murió la mente creadora y el humorismo de George Montblack, como gustaba llamarse a veces en sus programas. Que Dios lo haya recibido en su seno.

Empezó el debate sobre la elección del nuevo fiscal general. El tema ha sido planteado por el vocero de la MACCIH quien ha pedido que se deje el tiempo necesario para que termine el período del fiscal Chinchilla bajo el argumento de que conviene que así sea y porque la institución internacional se siente cómoda trabajando con el Fiscal actual. La Fiscalía, que actúa bajo el nombre y representación de la sociedad en general, es una institución clave para la persecución del delito. El nombramiento del titular de la institución debe hacerse bajo esa óptica y no dentro de las estrechas perspectivas de la conveniencia política.

Creo que la libertad individual, un dogma del liberalismo que a veces se lleva a la exageración, está jugando una mala pasada una vez más al partido de la enseña rojo-blanco y rojo. Resulta que los 26 diputados electos han integrado dos bancadas, una leal al Consejo Central Ejecutivo y la otra bajo la dirección del presidente electo de la bancada, que prefieren una posición más moderada frente al gobierno, conscientes como están de que los proyectos que pretendan impulsar en sus departamentos depende de su coordinación con las instituciones del Estado y su eventual entendimiento con el gobierno. Una oposición cerrada como la quiere el Central Ejecutivo los llevaría por otro camino.

La Misión Exploratoria enviada por la ONU para sondear las posibilidades del diálogo nacional parece que ha llegado a la conclusión de que hay ambiente para impulsar un posible entendimiento entre las fuerzas políticas del país, sin excluir otros aspectos no políticos, pero urgentes de nuestra realidad. Los miembros de la misión son del área centroamericana y por lo tanto no desconocen la problemática de la región. Está bien que su misión sea modesta: hacer un diagnóstico sobre las condiciones que prevalecen y que podrían favorecer u obstaculizar un entendimiento. Vamos a ver los alcances de su informe cuando se presente al Secretario General de la organización mundial.

El enviado de la OEA, el expresidente de Guatemala, ha aclarado que su misión se concreta a trabajar un nuevo marco legal para los procesos electorales y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Al principio se difundió la versión que venía a mediar entre el gobierno y la MACCIH sobre el problema de la reforma hecha a la Ley de Presupuesto, supuestamente para favorecer a los diputados, a quienes se les ha imputado actos de corrupción en el manejo de fondos del erario nacional bajo el temor de que la cadena involucre a más diputados como parece ser la realidad.

Afortunadamente se excluyó esa posibilidad, porque ese tipo de diferencias deben resolverse en el marco del convenio que dio origen a la MACCIH.

Ya apareció una lista de temas que podrían tratarse en el proceso de reformas al sistema electoral. Vamos a enumerar algunos: la creación de los distritos electorales, la inclusión de nuevos partidos en el Tribunal Supremo Electoral, la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas receptoras de votos, etc. No vamos a anticipar un comentario sobre cada uno de esos aspectos, pero solo queremos recordar que para salir del anterior tribunal-parlamento en el 2004 se introdujo el modelo de Costa Rica: 3 magistrados que no deberían tener afiliación política. Ahora se pretende volver al modelo anterior. Se ha aprobado en primer debate la llamada Ley de Ciberseguridad contra el odio y otras malas hierbas. La objeción principal ha sido que limitaba el derecho a la libre opinión bajo el entendido de que insultar y denigrar a otros por las redes sociales es un derecho. Aquí pasa lo que dice una parábola del Evangelio: Si al arrancar la cizaña se vendrá también el trigo, mejor que crezcan juntos y en la cosecha se separarán. El Congreso dirá la última palabra.

Benjamín.santos601@gmail.com