Todos se preparan para ganarle a Olimpia: Ovalle

10 Feb, 2018 - 6:15 am

El zaguero de Olimpia, Luis Ovalle, declaró que frente a Real España deben estar muy atentos en defensa porque es un rival con muchos argumentos en la ofensiva.

“El objetivo es ganar a Real España porque nos estamos peleando la primera posición, sabemos que todos los equipos se preparan para ganarle a Olimpia y por eso no podemos descuidar nada”.

“En estos partidos me he dado cuenta que los rivales son muy complicados, España es el campeón y mis compañeros me han dicho que es un equipo con mucho potencial que dará la batalla”.

“Es el campeón y el rival a vencer, vamos por los tres puntos, aunque sabemos que no será fácil, es un clásico y nadie te regala nada, hay que estar atentos atrás para darle confianza a los de adelante”.

“El torneo es joven aún y el camino a recorrer será muy duro. Los primeros tiempos nos ha costado mucho, tenemos que estar más atentos para que esto no vuelva a suceder”.