Feria del empleo abre 1,200 nuevas plazas de trabajo

Esta semana se habilitarán unas 1,200 plazas de trabajo permanentes más en el marco de la Feria del Empleo que impulsa el gobierno.

El ministro de Trabajo, Carlos Madero, confirmó que “esta semana vamos a seguir con la misma trayectoria del programa impulsado por el presidente Juan Orlando Hernández”.

“Vamos a poner una segunda Feria del Empleo en Tegucigalpa, con un poco más de 1,200 plazas de trabajo, algunas relacionadas con el área financiera, otras con personal de atención al cliente, bodegueros y para ingenieros industriales”, precisó.

Privado

“Lo importante es que con esta feria, estaremos llegando a los 6,500 plazas de trabajo otorgadas solo en enero y febrero sobre todo en el sector privado”, apuntó Madero.

“Esta feria la tenemos programada para el día viernes a desarrollarse probablemente en la capitalina Villa Olímpica, aunque luego les conformaremos si será ahí”, comentó.

“Vamos a tener la participación de las empresas directamente”, añadió.

El funcionario aclaró que “estas plazas no son las mismas de la feria anterior y si una persona ya fue a la primera y no obtuvo resultados, puede venir a esta también, no hay problema”.

“La razón es que se va a encontrar con otro tipo de plazas y empresarios diferentes”, explicó, luego de indicar que “cuando se abre una feria dejamos espacios para que otras firmas puedan abocarse al lugar aunque no estén inscritas en el listado preliminar”.

“Los interesados tienen que presentar su currículo vitae, tarjeta de identidad y venir listos, porque en estas ferias, a diferencia de otras, las empresas hacen el proceso de reclutamiento de forma inmediata por lo tanto van a entrevistar a los aspirantes”, expresó Madero.

“La feria estará abierta de 8:00 a.m. a 3:00 p. m. el viernes próximo, lo cierto es que ya está organizada”, afirmó.

“El plan obedece en primera línea a la promesa del presidente Hernández de crear 600 mil empleos en cinco años y empezamos el año muy movido, realmente”, comentó el ministro de Trabajo.

“Ya identificamos un poco más 1,200 plazas vacantes, pero es posible que ese día lleguen más”, dijo.

“En la feria anterior, llegaron tres empresas el propio día y nosotros les abrimos las puertas y así aprovecharon la oportunidad”, concluyó Madero.