Misión exploratoria de la ONU entregará informe a Jeffrey Feltman

Los integrantes de la misión exploratoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de sostener reuniones con varios sectores en Honduras, se encuentran Nueva York para reunirse en las próximas horas con el secretario general adjunto para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman.

La misión está conformada por Catalina Soberanis de Guatemala, Carlos Vergara de El Salvador y la estadounidense Marcie Mersky.

“Hay que esperar que la ONU proponga la metodología y al facilitador del dialogo. La comisión exploratoria presentará un informe a Jeffrey Feltman, quien tomará las decisiones en torno a qué es lo que ese organismo global puede ofrecer a Honduras, para ayudar a superar este conflicto poselectoral”, explicó el miembro de la sociedad civil, Omar Rivera, de la Plataforma Ciudadana por Honduras (PCH).

Rivera reveló que ahora lo que viene es la propuesta que pudiera hacer la ONU respecto al método a utilizar para aproximar a las partes, iniciar las conversaciones, construir una agenda mínima, lograr consensos y pactar acuerdos en torno a los temas más relevantes.

“Seguramente propondrán el perfil para un facilitador del diálogo y potenciales nombres de personajes que pudieran generar confianza a las partes”.

“Ya se menciona a personajes extranjeros de experiencia probada en resolución de conflictos, conocedores de la realidad nacional y la idiosincrasia del pueblo hondureño, que pudieran asumir el rol de facilitador”, expresó Rivera.

Voluntad política

De los actores políticos que citó la misión de la ONU a una primera reunión, solo asistió el presidente Juan Orlando Hernández.

En el caso de la Alianza, los invitados, el expresidente Manuel Zelaya y el excandidato presidencial, Salvador Nasralla, enviaron una comisión de representantes.

La misión también se reunió con la comunidad internacional del grupo G-16, la PCH y con la Junta de Convocantes para el Gran Diálogo Nacional.

“En la reunión pudimos constatar que a ellos les inquieta un poco las diferentes acepciones que existen respecto al carácter vinculante del diálogo”.

“Nos hicieron saber que considerar vinculante un proceso de este tipo genera múltiples significados y eso será un asunto que dejar en claro en el planteamiento metodológico que hagan a la nación”, agregó el miembro de la PCH.

La Plataforma ha reiterado en varias ocasiones que desean que el diálogo sea efectivo y vinculante.

Ahora la ONU decidirá el método para el diálogo nacional y se menciona que el ex presidente Martin Torrijos de Panamá, el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein o el ex presidente del mismo país, Vinicio Cerezo, podrían ser los mediadores.