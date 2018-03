Nicolás Maduro causa indignación por vestir un costoso suéter

11 Feb, 2018 - 8:26 am

El presidente de Venezuela causó la indignación de muchos ciudadanos, al vestir un costoso suéter que está valorado en un equivalente de 147 salarios mínimos, mientras se conoce la crisis económica que atraviesa ese país.

“Estas fiestas de Carnavales 2018 llevarán alegría al Pueblo venezolano, porque también creemos en el derecho a la felicidad. Esperamos que 3 millones 500 mil compatriotas disfruten en playas, parques, ríos y balnearios”, escribió en su cuenta de Twitter Nicolás Maduro.

Según Infobae, el mensaje podría haber pasado desapercibido si no fuera por la foto que eligió para acompañar al texto: él vestido con un suéter de la marca Lacoste, que cuesta USD 155, el equivalente a 147 salarios mínimos de los venezolanos.

La imagen causó indignación. Es que los venezolanos pasan hambre hace años, pero en los últimos meses la crisis —ya inocultable para el régimen— se profundizó.

Aunque ahora, se puede encontrar de oferta a USD 76,99. Claro que el producto es un lujo para los venezolanos. No solamente no pueden acceder a él porque en Venezuela no se venden, sino, además, aunque sí estuviera disponible en su país habría que empeñar 147 salarios mínimos para comprarlos. El suéter que usa Maduro es prohibitivo para los venezolanos.

Venezuela entró técnicamente en hiperinflación a fines del año pasado, al superar el umbral del 50% de inflación mensual. Es que cerró el 2017 con una inflación acumulada superior al 2.735%, superior al 80 por ciento.

Los venezolanos no tienen dinero para comprar alimentos, pero aunque lo tuvieran, tampoco consiguen los necesario para una alimentación digna y equilibrada, ya que hay un desabastecimiento extremo.

Según la encuestadora Datanálisis, el país petrolero sufre una escasez del 80% de productos básicos, producto de la severa crisis económica agravada por la caída del precio del crudo, su único ingreso.