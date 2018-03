Precandidato busca recuperar el interés de 18 mil abogados

Los movimientos tradicionales del Colegio de Abogados de Honduras, Frente Patria y Justicia e Independiente celebran el próximo viernes sus elecciones internas para que los candidatos que surjan electos, se disputen la presidencia de esa agrupación gremial, el venidero mes de marzo.

El precandidato del Movimiento Independiente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), por el capítulo de San Pedro Sula, Noel David Inocente Deras, expuso que entre sus propuesta figura recuperar el apoyo de 18 mil abogados que no van a votar, porque no tienen ningún interés en la organización profesional de los togados. También, resaltó que su propuesta incluye en un aparte como la transparencia que no se reglamenta, no se regula, no se legisla porque la transparencia se exhibe y, por ende, hay que publicar cada acta en que vaya la firma del presidente del CAH, aunque sea un permiso de trabajo.

“También prometo empoderar al Tribunal de Honor a fin de que no le tiemble la mano si hay que suspender del ejercicio al presidente de la Corte Suprema, o al fiscal general y cualquier alto funcionario del Estado”, señaló Deras.

De igual forma, propone incorporar en las juntas directivas y comisiones nacionales a miembros de los capítulos para que apoyen las propuestas regionales. Además de Deras, por el Movimiento Independiente se postulan los abogados Rafael Canales y Julio Ramírez. (JS)