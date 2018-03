¡Qué es lo que quieren!

Los hondureños que día a día trabajamos en nuestros negocios tratando de llevar este país por la ruta de la paz y el progreso, miramos que los esfuerzos de nuestras autoridades se torna en material desechable, por culpa de que al no alcanzar lo que deseaban convierten nuestro esfuerzo en basura, ¿cómo es posible que por un lado peleen gobernabilidad y por el otro mantengan nuestra patria en todo lo contrario, cómo es posible que griten por el amor, si por otro lado siembran odio, cómo es posible que después de los acontecimientos que nos enfrentamos todos los días, digan que desean lo mejor para nosotros?, la patria no solamente es el territorio, la bandera, el himno, símbolos que en cualquier momento pueden ser derogados o reformados, pero los ciudadanos nacidos en esta tierra no pueden derogarnos, somos la gran familia, único vínculo sanguíneo que crearon el Estado y el territorio… ¡nosotros somos Honduras!

Estos pocos señores que quedan jorobando nuestras vidas no son dignos de llamarse hondureños a lo mejor ni nacieron en esta nuestra tierra, a estas alturas no se trata de decir si las cosas fueron malas o no, si así fuese, pues ha llegado el momento de sentarse como líderes políticos a debatir por nuevos derroteros y luchar como personas inteligentes e imponer por la razón y en nombre de ella sus criterios, de ser bien intencionadas les aseguro que serán aceptados por los demás, pero por el amor de Dios, no le pongan condiciones a la patria, máxime cuando se trata de condiciones irrealizables como ser: la renuncia del Presidente, porque en esta decisión existen muchos protagonistas y no será aceptado ni por el Presidente electo ni el Partido Nacional, ni los miembros del mismo, por un momento despójense de ese odio a la derrota, ayuden al pueblo a mantener la paz y buscar las avenidas que nos conduzcan a accesar a un trabajo honrado, por ser este el único medio que nos hará derrotar a la pobreza.

Sabemos que todo esto se puede lograr si ustedes aceptan unirse al grupo de políticos, que sin tener la potencia electoral de ustedes, también se unen para lograr el acercamiento total, sin ustedes integrando esta sociedad política, nunca se llegará a un acuerdo para salir de este impasse temporal, es a ustedes a quien me dirijo, no como nacionalista ni seguidor del hombre al que no sé por qué motivos ha creado un odio que va más allá de lo político, si ustedes no se integran no se podrá dar un giro electoral a este país, ni lograremos los hondureños que despertamos con la esperanza de ayudar a cambiar esta situación que ralla en el cansancio de ver a los mismos haciendo lo mismo desde la fundación del primer partido de Honduras, tronco común del cual todos venimos, no es el odio hacia el Presidente, ni el deseo mesiánico de que renuncie la solución al problema, es el diálogo y las buenas intenciones de Mel y de Salva, las que demostrarán al mundo que sí aman su patria y recuerden que estas intenciones les ayudará para las elecciones futuras, porque Honduras es para siempre, si no es así entonces: ¿Qué es lo que quieren?

Toño Flores

Choluteca, Choluteca