Estos son los gastos con dinero del IHSS que hacía Michelle Rojas y su esposo

LA TRIBUNA tuvo acceso a algunos de los documentos que fueron parte de las pruebas mostradas en juicio de los gastos de consumo a nombre de Michelle Rojas y José Zelaya con las tarjetas adicionales que el señor Rojas Rodríguez les extendió. Los gastos de Michelle Rojas en algunos de los estados de cuentas, ascienden a más de 44 mil dólares en menos de 3 meses, esto suma más de un millón de lempiras. Entre las tiendas que visitó junto a su esposo en casi todas las 13 salidas del país con rumbo a los Estados Unidos, se destacan Banana Republic, Tous Miami Dadeland Mall, Best Buy Saks Fifth Avenue, GAP, Justice, The Disney Store, Mayor, Rooms To Go, Nordstrom, Bed Bath and Beyond, entre otras. Mientras, los gastos de José Zelaya fueron en menor escala a los de su esposa, más de 4 mil dólares, unos 111 mil lempiras, algunos en gastos en hoteles y tiendas en Honduras y en los Estados Unidos. (XM)