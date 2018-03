Facebook prueba un botón de ‘no me gusta’

Facebook está poniendo en práctica un botón de voto negativo. Sin duda, el pulgar hacia abajo ha sido una de las propuestas más demandadas por los usuarios de esta red social, si bien no va a tener la utilidad que la mayoría perseguía. Según fuentes oficiales de Facebook, la red social está probando un botón para marcar comentarios problemáticos con el objetivo de ocultarlos.

Sin embargo, esta nueva herramienta podría abrir nuevos debates acerca de la censura en Facebook. Según ha informado la compañía a TechCrunch, la motivación detrás de este botón está en facilitar a los usuarios una solución para informar sobre el contenido inapropiado, irrespetuoso o engañoso.

En resumen, Facebook no está probando un botón de “no me gusta”, sino que está probando una función para que los usuarios envíen valoraciones sobre los comentarios realizados en páginas públicas. Por el momento, las pruebas se están llevando a cabo entre un pequeño grupo de personas de Estados Unidos.

Diferentes opciones

Cuando se pulsa el botón “downvote“, se oculta un comentario y da la opción al usuario de remarcarlo como ofensivo, engañoso o fuera de contexto. Este aviso ayudará a Facebook a descubrir si el comentario es inaceptable, una noticia falsa o, simplemente, irrelevante.

En verdad, Facebook ya tiene un botón para ocultar comentarios, pero no a un click de distancia, sino que había que dar varios pasos. Una vez oculto, podía denunciarse y notificar el problema: contenido molesto o no interesante, inapropiado para Facebook o spam.

Según Facebook, esta es una prueba a corto plazo que no afecta a la clasificación del comentario, post o página. Está diseñado como una forma de retroalimentar a Facebook, no al comentarista, que no podrá ver públicamente cuántos votos negativos ha recibido su publicación. Asimismo, este botón solo aparece por el momento en páginas públicas, no en grupos ni páginas de personalidades ni perfiles de usuario.

No es el No me gusta esperado

En definitiva, no es un botón de no me gusta. “No queríamos crear un simple botón de No me gusta porque no queremos convertir Facebook en un foro donde las personas votan hacia arriba o hacia abajo en las publicaciones de la gente. No es el tipo de comunidad que queremos crear”.

Aun así, a finales de 2016, Facebook creó las reacciones, que sí permiten responder a publicaciones y comentarios con emojis de me encanta, me divierte, me sorprende, me entristece o me enfada. Facebook también generó reacciones en Messenger con la opción de poner un pulgar hacia arriba o hacia abajo para poder mostrar acuerdo o desacuerdo.

La pregunta que surge es si con esta opción Facebook decidirá eliminar comentarios o cerrar las cuentas de quienes los escriban. Es decir, ¿aplicará la censura gracias a esta nueva opción? ¿Quién decide qué es inapropiado y qué no?