Hallan un supuesto “platillo volador” en isla desierta

Impactantes imágenes. Una increíble fotografía captada por el satélite de Google Maps muestra un enorme objeto que aún no ha podido ser clasificado. Investigadores que han analizado la imagen consideran que podría tratarse de un OVNI. ¿Será real? En esta publicación conocerás todo acerca de este asunto.

La toma corresponde a la isla Starbuck, ubicada en medio del océano Pacífico central. Es un pedazo de tierra inhabitable debido a sus condiciones geológicas.

Es allí donde se observa lo que parece ser una enorme máquina que ha caído al suelo violentamente. La instantánea de Google Maps captó unas líneas en la tierra, dando la impresión de que son trazos causados por un aterrizaje forzoso.

La pequeña isla, que mide 8.9 km de este a oeste y 3.5 km de norte a sur, se ha convertido así en materia de investigación de ufólogos y científicos. Ellos afirman que lo desolado del lugar habría hecho que el ovni sobrevuele la zona, pero con un final fatal.

No obstante, a pesar de la atención que se le puso al lugar, no ha habido mayores detalles respecto de lo sucedido. Algunos consideran que los Estados Unidos (que reclamó la posesión de esta isla en 1856) podrían estar ocultando la información. Sorprende, además, que Google Maps aún no haya censurado la imagen, como suele ocurrir en este tipo de casos. Juzgue usted.