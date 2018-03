¿HASTA DÓNDE HAN MEDIDO?

¿NO creen que a ese proyecto que discuten en el Congreso sobre control de redes sociales –ahora el dictamen le cambia el nombre a “Ley de Ciberseguridad”– debería dársele más pensamiento antes de apresurarse a aprobarlo sin criterio claro de las lesiones que ocasionaría a las libertades individuales y colectivas? Por supuesto que es encomiable la intención de erradicar el odio que se transmite por las redes sociales. ¿Qué persona decente no pueda hastiarse de todo ese fango que se riega utilizando los espacios ofrecidos por la nueva tecnología que ha cambiado la naturaleza y el comportamiento de la sociedad? No del todo para fomentar valores sino tristemente, en muchos casos, para desnaturalizarlos. Antes era costumbre leer para ilustrarse y agenciarse una mediana cultura general. Ya no incentivan ese buen hábito ni en los hogares ni en las escuelas. Hoy la formación no es aspiración de la generalidad, sino el entretenimiento. Pasan como zombis –niños, jóvenes y hasta viejos que aprendieron los resabios de sus hijos y de sus nietos– hipnotizados en la superficialidad de lo que intercambian por sus móviles y demás aparatos digitales.

El acceso a las redes sociales les sirve para entretenerse no para educarse. Como contribución a la confusión y cultivo de la ignorancia. Un rito de divagación, desinformación, de urgencia por no perderse detalle ni banalidad alguna sin alcanzar, al final del día, éxtasis posible de satisfacción. El celular es imprescindible, como aparato conectado al paciente que ya no puede respirar con el normal funcionamiento de sus órganos vitales. Los chats son insomnes, continúan dando guerra a entradas horas de la noche y a tempranas horas de la madrugada. Si duermen un ratito es con un ojo cerrado y el otro abierto. Aparte de ello hay una pandilla de fanáticos enfermos que sin o con receta médica no resisten la incontrolable ansiedad de desahogarse. En eso pasan, ofendiendo, insultando, calumniando, denigrando, polarizando más la fraccionada sociedad. Así, expulsando bilis, llenan sus profundos vacíos. Con eso amortiguan el desequilibrio de sus desquiciados sentidos. Lo complicado de las nocivas actitudes es que mucho de ese estercolero es obra de encapuchados; escondidos en la cobardía del anonimato. Bueno sería si hubiese forma de evitar que ello ocurra, para que los groseros y frustrados tuvieran que enfrentar las consecuencias ya contempladas en las leyes nacionales, como ofensas a la dignidad personal y familiar. Sin embargo esa tarea es harto complicada. Incluso hay agravantes.

El país que ha perdido su rumbo ahora más bien con la vocación irresistible al escándalo –sin que haya nada que sustente la delación más que el afán de figuración personal del denunciante– induce al irrespeto al honor y al derecho a la buena imagen. Si bien lo anterior que hemos expuesto es condenable también lo puede ser el abuso y el exceso de los controles. La historia, como ejemplo de intolerancia, contiene períodos oscuros que sirven para tomar lecciones. Digamos la terrible inquisición –por muy santa que haya sido– durante la Edad Media. Quién sabe hasta dónde hayan medido el alcance inconstitucional de estos controles así como pretenden hacerlo. Ello es poner a criterio de un consejo o comité o entidad semioficial –por más que se intente diluir el atropello con un mosaico de organizaciones que integran el órgano que censura– la interpretación de lo que califica como delito, sobre conceptos subjetivos, cuya imputabilidad y responsabilidad legal hay que ir a probar a los juzgados.