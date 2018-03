La reelección se consumó, el pueblo votó y los académicos constitucionalistas opositores no dejarán de oponerse

Por Marcio Enrique Sierra Mejía

La acción jurídica inédita interpretativa constitucional que ejecutaron los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y que dio salida al requerimiento de permitir la reelección ya consumada en Honduras y posibilitó al Presidente JOH reelegirse, ha causado una reacción opositora, de parte de algunos académicos constitucionalistas de América Latina y de los Estados Unidos, motivándoles a plantear teorías y conceptos que se contraponen al constitucionalismo evolucionista pragmático que aplicaron en el caso hondureño, contraponiéndoles conceptos subjetivos doctrinarios como el de “constitucionalismo abusivo” y el de “Estado Judicial” para estigmatizar la acción tomada en Honduras, encajando dicha acción política, en lo que afirman se trata, de un neoconstitucionalismo en que el estado de derecho hondureño es quebrantado (Landau Äbusive Constitutionalism).

La aludida inconstitucionalidad de normas constitucionales es un fenómeno sociopolítico-jurídico, que tiene su origen en la búsqueda de la satisfacción de demandas actuales sociopolíticas, que se generan en la entraña misma de la sociedad política hondureña, mediante interpretaciones de inaplicabilidad parcial o total de una norma constitucional que, en un determinado momento o de coyuntura política real, fue oportuna y pertinente pero que dejó de serlo.

Se puede apreciar una radicalización positivista cerrada, por parte de los académicos del Derecho Público Iberoamericano, quedándose en un nivel de abstracción insólito, que no les permite analizar el aspecto político fáctico de Honduras, comparando e igualando circunstancias de otros países cuidadosamente seleccionados, para estandarizar y concluir con lo que ellos llaman el “activismo judicial” como un comportamiento típico del “constitucionalismo abusivo”.

Ciertamente, estos académicos constitucionalistas, se quedan atrapados en una burbuja teórica especulativa, alejada de la realidad política que más bien pretenden obscurecer (Sosa y Sierra, 2018). Pareciera que estos constitucionalistas le dan preferencia a sus ideas y no al mundo material. Son idealistas que perciben un constitucionalismo abusivo en su mente como reflejo de la realidad. Y no ven que la realidad política es objetiva y que la interpretación constitucional realizada en el caso de Honduras refleja con mayor o menor precisión, un manejo político objetivo, no necesariamente abusivo que implique un estado judicial. Esta postura es no solo políticamente malintencionada también teóricamente sesgada.

Consecuentemente, esos académicos opositores deben de bajar de la cima idealista en que se encuentran para entender la otra verdad que existe fuera de sus mentes y dejar de anidarse dentro de una burbuja llena de teorías dialécticas hegelianas, subjetivas que teóricamente, no ofrecen salida al conflicto que existe entre el estado y la democracia, adoptando un punto de vista más realista y práctico, sin pretender acomodar la realidad política hondureña al molde de sus ínfulas academicistas para imponer un estado de derecho constitucionalista sesgado y alejado de la lucha política real.

Dada la necesidad de aterrizar a los académicos alpinistas del pensamiento constitucionalista, se sugiere que cuando se eleven teóricamente, lo hagan partiendo de la realidad auténtica y no de la falsa, por lo importante, que es partir del hecho histórico real, para entender el porqué de las reformas e interpretaciones que impactan de manera positiva en la población y que buscan la consolidación de un Estado hondureño en su papel de garante de la protección y satisfacción de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Claramente que la interpretación más debatida, respaldada y cuestionada es la referente al tema de la reelección emitida el veintidós de abril del año dos mil quince por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a los intereses políticos en juego de Mel Zelaya y su fallida intención reeleccionista en el año dos mil nueve, a partir de lo cual, se va generando el encubamiento del resentimiento social en los militantes de ese partido político de corte izquierdista radical, que al conocer la interpretación referida, reaccionaron con violencia social progresiva, hasta causar la polarización en la que hoy nos encontramos, evidenciando un malestar por no haber sido él quien abriera el camino a la reelección. Y que los intelectuales liberales conservadores de Honduras aprovechan para agarrar una bandera de lucha política a través de la cual intentan posicionarse en la arena política.

Finalmente, el constitucionalismo abusivo y el estado judicial son conceptos teóricos sesgados, que reflejan una postura teórica caprichosa, que no contribuye al acercamiento efectivo entre estado de derecho y democracia en Honduras, dado que promueven una óptica analítica, identificada con supuestos teóricos básicos finamente intencionados que solo responden al interés político de determinadas elites del poder político, que buscan desplazar a otras elites de poder político. En otras palabras, pretenden defender una postura liberal obsoleta.