Óscar Cárcamo Vindel

Interpretamos que existen frases proclamadas en determinadas coyunturas de la historia, por líderes, paladines o caudillos, que por su soberbió contenido alcanzaron a impactar de tal forma a una determinada sociedad, que finalizaron consagrándose al punto de trascender con el tiempo las fronteras y las edades.

Infiero que nuestra nación, vio a la luz, el nacimiento de una frase ilustre, que afloró como una revelación metafórica, que como un destello de erudición, iluminó de forma repentina la lucidez de su cándido pueblo, y precisamente en el sublime instante de la conclusión de la sacra investidura de entronización.

Con la confesión de esta sugestiva máxima, concedió a sus ciudadanos, el beneplácito de la absolución, como una noble ofrenda, que fue depositada en el altar de la patria, frente a la multitud de sus fieles subordinados, que a manera de testigos honorarios, ampararon este sensible acto de humildad; el de tender su mano amorosa a las dos Honduras, la de aquí y la de allá.

Este sencillo y entrañable acto de docilidad, derivada del supremo preceptor ,nos dispensó una confidente y fresca revelación en torno a una íntima verdad de nuestra nación: Existen dos Honduras, que sobreviven contenidas en dos linajes, pero divorciadas por una acentuada de semejanza, empero de residir adyacentes una de la otra, en la misma demarcación territorial.

La Honduras de aquí, la confidente, la entrañable, la inmediata al latido de sus entretelas. El conjunto de los muy favorecidos compatriotas, que contemplan a esta fértil y boyante patria, como la tierra prometida en donde fluye leche y miel.

A modo, de un edén terrenal, que les preserva un porvenir alucinante y prometedor, rebosante de seguridad y con certidumbre de una exuberante riqueza.

La refinada selección de los conspicuos de aquí, se distinguen por su pisada firme y dominante. Entre tanto, transitan de presuntuoso perfil, y al articular las posaderas se les inflama el pecho de suficiencia, porque se saben intangibles de la justicia. Meritorios de la indulgencia, que les dispensa la ley, al convidarles una entera absolución de sus pecados, para luego maquillarlos por veniales faltas.

Sin embargo, la otra Honduras, la de allá, la distante, la ajena, la siempre ausente. La Honduras que se observa con disimulo y de reojo, a cautelosa distancia. El gigantesco colectivo, que deforma la silueta del semblante de la patria, empañando de cieno, el lustroso y acicalado ropaje de cualquier destacado que les represente por tierras lejanas.

La otra Honduras, la de allá, la populosa, la que no alcanzó a cruzar el Jordán y permaneció rezagada en el desierto. La infortunada, que recibió la condena de engullir pastillas de harina. La desventurada a padecer la deshonra, de ser forzada en pernoctar, en la frigidez de la intemperie, en el inhumano piso de vetustos y mal olientes hospitales.

Los de allá, los de muy sencilla esencia, los que no dominan la fácil lectura. Para los tales, que no pueden estar sobre la ley, porque para ellos la justicia se aplica como rigurosa materia, de un inmutable contenido, como escrita en sólida piedra, donde no hay cabida al indulto o la amnistía.

Desoladora cronología, nos reseña el epílogo de estas dos Honduras, la de dos vástagos paridos en similar origen, arropados por el mismo acrisolado cielo, sin embargo, encaminados por desigual destino. Los de allá; por deambular encorvados por la amarga pena. Los de aquí; por cabalgar erguidos en memorable honra.