A luchar contra influencia nociva del “reggaetón” y “perreo”

El director del Régimen Departamental de la Secretaría de Gobernación y Descentralización, José Ángel Herrera, informó que desde el 2016 iniciaron con un anteproyecto de ley que está relacionado con la regulación de eventos públicos y encaminados a la protección de la niñez. “Uno de los problemas que tenemos como funcionarios es la falta de un estamento legal para hacer las respectivas acciones de prohibición o de censura para que no se exhiba material que puede ser nocivo para la juventud”, señaló Herrera. Agregó que ese anteproyecto de ley fue trabajado por diversas instituciones del Estado, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que va encaminado a restringir algún material audiovisual que no está de acuerdo con la cultura de la juventud hondureña. Al respecto, el funcionario dijo que de momento ya están haciendo uso de una ley que regula y clasifica los espectáculos públicos. Para el caso, en los próximos días, llegará al país un “rapero” puertorriqueño a realizar un concierto en la capital, donde estará prohibido el ingreso a menores de 18 años de edad. “El concierto que se va a desarrollar en estos próximos días en la capital, es un artista conocido como Bad Bunny, donde no se le va a permitir el ingreso a los menores de 18 años y eso está en la resolución que emite esta Secretaría de Estado”, indicó Herrera.