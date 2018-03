Por “molote” de la barra, Real España sería castigado

SAN PEDRO SULA. El Real España podría recibir un duro castigo de parte de la Comisión Regional de Disciplina (CRD), luego de los actos violentos que protagonizaron el pasado sábado los miembros de la Megabarra, en el sector de sol este del estadio Morazán, lo que obligó al árbitro Armando Castro a terminar el partido.

El tocapito en su acta arbitral dice: “a los 90 +3 detuve en el juego entre Real España y Olimpia, por disturbios de aficionados del sector de sol”. El torneo anterior, la “Máquina” fue sancionado con jugar dos partidos fuera del estadio Morazán. El juez agregó en su redacción: “los elementos policiales se encontraban adentro del terreno de juego tratando de controlar la situación, viéndose en la obligación de lanzar una bomba lacrimógena hacia esa gradería y por ende, se dio por finalizado el encuentro para garantizar la seguridad de los participantes del mismo”.

En cuanto a la expulsión del DT españolista Martín García, el réferi Armando Castro informó que fue por desaprobar sus decisiones. “Por no actuar de forma responsable”, dice.

“TATO” GARCÍA SE DEFIENDE

Referente del por qué fue extrañado de la cancha, el DT García explicó: “no sé y me gustaría saberlo, le fui a reclamar una falta que se le hizo a Selvin Guevara en borde del área, la cual consideró que fue para amarilla, dejó seguir el juego para favorecer no sé a quién, en ese tipo de jugada se favorece al equipo que va atacando. Eso fue lo que le dije, ni me di cuenta que me había expulsado”.

Sobre el hecho que la directiva aurinegra le va a reclamar porque lo sacaron del campo y que su asistente Rafael Cánovas suma tres expulsiones, García respondió: “ya lo hablamos, Rafa pidió disculpas. Pero en mi caso, no sé porque fui expulsado, lo único que reclamé fue las reiteradas patadas que le dieron a Guevara”.

