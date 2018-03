Nasralla pide pruebas de vinculación de la Alianza con las maras

El excandidato presidencial de la Alianza, Salvador Nasralla, pidió pruebas de los señalamientos que le hacen en el sentido que las pandillas los apoyaron el día de las elecciones.

En respuesta, Nasralla indicó que “traiga las pruebas que quiera” y añadió que proviene de una familia que no necesita recurrir a negocios sucios ni al crimen organizado.

Los señalamientos del secretario privado Ebal Díaz, indican que “hubo una estrategia para impedir de manera fraudulenta el triunfo del presidente Hernández en el proceso electoral (…) una estrategia bien montada con las maras y el crimen organizado”, indicó Díaz.

La forma en que el crimen organizado trabajó durante el proceso electoral consistió en sembrar el miedo de los simpatizantes del Partido Nacional, bajo amenazas impidieron que estos salieran de sus casas a ejercer el voto.

“Hubo una estrategia de campo en el cual las maras y pandillas impidieron que los simpatizantes y militantes del partido nacional fueran a votar”, aseguró.

“Fueron amenazando a las personas en sus casas, hicieron un mapeo de los centros electorales de las áreas urbanas en donde las maras y pandillas imperan”, informó.

En respuesta, Nasralla indicó que los miembros del Partido Nacional son los que deben ofrecer aclaraciones sobre ilícitos que se les imputan.

En relación a los comandos que Manuel Zelaya convoca, dijo que “me he dado cuenta por las redes sociales sobre estos comandos, no tengo información. Pregúntenle al coordinador porque desde el miércoles pasado no hablo con él”, explicó el ex candidato al consultarle sobre la denuncia de los nacionalistas.

“Ustedes van a salir corriendo muy pronto… no tendrán la protección de la gente de la droga, más temprano que tarde saldrán corriendo”, les dijo Nasralla a los miembros del Partido Nacional.

“Estoy listo para reunirme con la ONU y la OEA, qué miedo le tienen a Almagro que dijo que el problema se resuelve con nuevas elecciones”.