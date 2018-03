No somos “tinterillos” como usted, responde “Toño” Flores a Jorge Cálix

El exdiputado por Choluteca Antonio Flores, dijo que el diputado de Libre Jorge Cálix ofende a los cachurecos y nos lleva a todos por igual.

“Nosotros no somos sinvergüenzas, ni tinterillos de la clase suya, señor Cálix, en lo que hagan otros no nos meta a nosotros, pues lo vamos a demandar, no como miembros del Partido Nacional, sino como simples cachurecos”, advirtió.

Lo anterior lo dijo en relación a las acusaciones de Cálix durante un debate en torno a la partidipación de las maras en apoyo a la Alianza durante las elecciones pasadas.

“Ustedes son los que tienen a este pueblo encendido, porque no dicen nada de Salvador Nasralla y de Mel Zelaya que están preparando a 10 mil personas para hundir a este país en la anarquía”, reclamó.

“No es posible que sigan tomándose las carreteras, incendiando al país y atacando a la empresa privada. Ustedes tiran las piedras, esconden la mano y culpan a los demás”, denunció el dirigente.