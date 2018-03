12 Feb, 2018 - 12:01 am

Por Dr. Israel Romero Puerto

Jurista internacional, investigador científico

periodista/escritor independiente – israel09r@yahoo.com)

Con la proliferación de las plataformas o redes sociales de comunicación masiva, catapultadas por internet, han surgido una serie de problemas nacionales e internacionales. El crimen organizado ha encontrado su mejor aliado que bien hubieran querido tener a su disposición Al Capone, Don Corleone, y otros delincuentes famosos, pero que ahora lo aprovechan otros como los narcotraficantes, los terroristas y los estafadores cibernéticos.

El uso y abuso de las redes sociales tiene partidarios y antagonistas, igual que la discusión surgida entre los que comenzaron empujando la marihuana para fines de salud y ahora la aprueban para fines recreativos. Es decir, que ya la pueden fumar en su casa, en el parque, y hasta en el recreo de la escuela, porque es para fines recreativos.

La pregunta con las redes sociales viene cuando gente sin ninguna educación ni escrúpulos usa Facebook, Tweet, e-mail, y otros para expresar su inconformidad con algunas formas o actuaciones de gobiernos, Policía o hacia quienes están en una posición de superioridad o control, con insultos y lenguage soez.

Otros toman por asalto los sitios web de empresas, oficinas públicas, diplomáticas y hasta personales, para propalar noticias falsas, denigrantes y difamar. Los hackers incluso hacen terrorismo a través de las redes sociales, y cometen crímenes cibernéticos de un país a otro, o de continente a continente. Así los rusos ayudaron a Trump.

Las redes sociales es el mejor medio disponible para la gente sin voz, es decir los ignorados por el gobierno y la sociedad. También para ser mejores ciudadanos, para ayudar a tu país, y para denunciar servidores públicos corruptos, protegidos por el mismo gobierno. Por otro lado, sirven para publicar ideas positivas, para ofrecer alternativas y soluciones a problemas comunes.

Es penoso cuando otros pierden su tiempo y esfuerzo publicando comentarios desviados y satánicos, cuando esta es una gran oportunidad para ayudar a otros, y para ayudarse a sí mismo.

Pero también es penoso cuando gobiernos, como el de Honduras, que ya tiene una Ley Mordaza contra los medios noticiosos de comunicación masiva -radio, televisión, periódicos escritos-, ahora quiere promulgar otra “Ley Zipper” para silenciar la voz de los sin voz, es decir quienes solo pueden pronunciarse a través de las redes sociales para sacar de su pecho la frustración producida por las acciones incorrectas del gobierno.

Un país que se publicita como democrático se convirtió en narco-estado, y hora es una tiranía tipo medieval. Allí tienes una fotografía de la Honduras actual.

El “ruler” de ese país no tiene idea que las redes sociales y sus diversas plataformas se regulan por leyes internacionales. Amenazando que hasta el FBI cooperará cuando le saquen los trapos al sol desde otro país, únicamente demuestra ignorancia de cómo esas situaciones son ventiladas por Estados Unidos. Cuando el FBI vaya a Honduras, va a ser a traerlo de la lengua por narco, corrupto, protector del crimen organizado, y traidor a Estados Unidos. Actualmente están siendo vigilados México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Países avanzados como Estados Unidos y otros europeos, han promulgado reglamentaciones para el uso de redes sociales para sus funcionarios y empleados, pero nunca se atreverán a regular al público. Para que un servidor público tenga una cuenta privada en redes sociales deberá contar con un permiso del gobierno federal. A eso se debe que Hillary Clinton haya estado en problemas por el uso de una cuenta personal privada para comunicaciones relacionadas con su trabajo.

En Honduras, el gobierno está tratando de regular al pueblo, pero esa ley no aplicará a los servidores públicos, especialmente a los de elección popular, para protegerlos. Esa ley no debe ser aprobada porque es inconstitucional. Atenta contra la libertad de expresión en la forma más vil y más baja como nadie pudiera imaginar en otros países. Seguramente, si la aprueban, no reformarán la Constitución, como ha sucedido con todas las leyes aprobadas por Honduras en los últimos ocho años, por lo que será nula y sin valor ab initio.