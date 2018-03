Autodeterminación e intervencionismo extranjero

13 Feb, 2018 - 12:33 am

Hay un aprendiz de político que desea fervientemente luchar solo contra el mundo. No acepta consejos ni asesorías. Quiere imponer su omnímoda voluntad muy al estilo militar. No entiende que el mundo es variopinto. Ha reñido con la Organización de Estados Americanos (OEA); con la Organización de las Naciones Unidas (ONU); con el imperialismo yanqui y con su embajada aquí en Tegucigalpa. Sus pleitos y trapisondas lo han llevado a enfrentarse también con las Fuerzas Armadas; con el Cardenal de la Iglesia Católica y en fin, con Mundo y Raymundo.

En el seno del Congreso Nacional quiere imponer a los diputados de su partido -del cual es el dueño absoluto- huelga de brazos caídos, prohibiéndoles hacer uso de iniciativas de ley para afectar -según él- la marcha normal del país a despecho de lo recientemente declarado a los medios escritos, radiales y televisados por su locuaz candidato subalterno, de que el cuerpo de diputados del soberano Congreso Nacional (aquí no dejó títere con cabeza), constituyen una lacra de holgazanes y buenos para nada. La clase política y el pueblo hondureño tienen muy presente este irrespeto a sus personas y a su calidad de profesionales.

Ahora el jefe del candidato subalterno quiere ipso facto la no participación del Partido Liberal en las fututas pláticas que sostengan con los “exploradores” de las Naciones Unidas, orientadas a la “reconciliación” de la familia hondureña. Tiene que ser -dice- solo entre miembros de la Alianza. ¡Habrase visto semejante desaguisado! Mal paga el diablo a quien bien le sirve.

En este sentido, creo que cualquier colectivo de la sociedad hondureña tiene que ser bienvenido para aportar su concurso para la confraternidad nacional, aunque las páginas de la historia hondureña están atiborradas de similares esfuerzos que se dieron en el pasado y que un general golpista aprovechando la coyuntura de estas divisiones en la familia hondureña, pegaba golpes de Estado a cada rato en aras de la susodicha “conciliación” de los hondureñitos (estoy parodiando el diminutivo con que nos endilgaba en sus programas de radio el buen amigo Jonatán Roussel Toledo).

Por otro lado y a propósito de superar el actual conflicto político con influencia extranjera, me uno a lo conceptualizado en las páginas editoriales de LA TRIBUNA del 5, 6 y 7 de febrero en curso y que en sus crudos y sesudos acápites cuestiona esa carencia de autoestima en que la confianza “hay que pedirla prestada al exterior” o esa “subordinación a lo ajeno. No hay forma de inculcar orgullo patrio”. Los felicito por poner el acento en este sentido para levantar el ánimo y la identidad en el hondureño que tanto lo necesita. Sin embargo, sigue la clase política llenando las páginas de nuestra historia con más intervencionismo extranjero como si no les bastara las intervenciones armadas y “diplomáticas” de los siglos XIX, XX y ahora las del siglo XXI.

Felicito a LA TRIBUNA por sus mensajes para exigir a nuestros personajes políticos acciones contundentes y determinantes en la búsqueda constructiva de consolidar nuestra firme autodeterminación e independencia. En esta tarea falta también una conciencia y una cultura en los hondureños que nos empuje hacia denodados esfuerzos por despojarnos de sesgos partidaristas estériles para reencontrarnos y hacer del país una nación orgullosa y señera.

Espero que los juicios a futuro de los exploradores de la ONU que lleguen a este sufrido país sean equilibrados y ecuánimes; que se caractericen por una postura realista y con espíritu y una concepción creativa y fortalecedora de la democracia. Ojalá que sus recomendaciones las respeten los “animalitos salvajes” dentro de los próximos tres o cuatro años y que la clase política nacional atempere esas marcadas ambiciones de poder, riqueza y ostentación.

Honduras tiene urgentes problemas que resolver, de concluir el TPS y otros de carácter social y económico. La clase política no puede soslayarlos perdiendo el tiempo en conflictos partidaristas que no reditúan nada al país.

¡Manos a la obra! La patria os lo agradecerá.

César Augusto Bonilla Ochoa

Tegucigalpa, M.D.C.