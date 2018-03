Cafeteando

13 Feb, 2018 - 12:14 am

Con Jesús Vélez Banegas

DE LA NOCHE A LA mañana podrá dársele un nuevo giro al fútbol de Honduras. Es un tema por resolver de corto, mediano y largo plazo, en busca de hacer regresar a los aficionados al estadio.

HACE AÑOS LOS partidos de liga eran atractivos para los aficionados y los estadios tenían un buen aforo, máxime cuando los protagonistas eran equipos de la talla de Motagua, Marathón, Olimpia y Real España. Como locales los demás equipos también hacían llegar a sus aficionados.

NO SE POR QUÉ los dirigentes nunca han querido hacer caso y su trabajo para mejorar la situación no se ha visto por ningún lado. Se dijo, hace años, que el retiro de los aficionados era por las barras que llegaban a provocar pleito. El asunto es que nadie buscó solucionar ese problema.

ESPECTÁCULO, COMODIDAD y seguridad, es la trilogía de circunstancias que nunca se ha podido superar, ni a medias. Esporádicamente se ven buenos espectáculos siguen las incomodidades y la inseguridad, el resultado final poca presencia de aficionados en las graderías.

PRIMERO SE HAN marchado muchos dirigentes aportadores, luego se reducen los buenos patrocinadores, entonces las angustias tienen carta de ciudadanía, eso se probó cuando varios equipos argumentaron no tener dinero para iniciar el presente torneo de Clausura.

EL FUTURO DEL balompié hondureño es incierto, y la crisis aumenta cuando Concacaf y FIFA están encima con lo del licenciamiento que de no cumplirse la situación se complica, el o los equipos que cumplan podrían ser castigados progresivamente. Primero no podrán inscribir jugadores, luego multas, de seguido pérdida de puntos y al cierre, desafiliación.

HAY MUCHOS DIRECTIVOS de la profesional que siguen creyendo las exigencias de Concacaf y FIFA no se pueden cumplir en Honduras y que no pasará, más claro que eso no entrará en funcionamiento. En la población se dice: “así llévensela”.

UNA PENA QUE el personal que trabaja en el estadio Morazán no limpien el papel que cae de las graderías lanzado por los aficionados. Hasta en eso somos displicentes.

ESTABA VIENDO el fútbol mexicano: Cruz Azul-Necaxa, bastantes aficionados en las graderías. Ganó, 0-2, el equipo del hondureño Beckeles, que anda jugando muy bien.

POSTERIORMENTE llegó el encuentro Tigres, actual campeón ante América. Un estadio lleno hasta la bandera, ya que jugaba el campeón de local.

MOVÍ EL CONTROL para ver el ´partido que se celebraba en el estadio General Francisco Morazán, entre Real España y Olimpia. El campeón del torneo de Apertura, ante el equipo más popular del país y actual puntero del certamen, suficientes elementos para llenar el estadio. Lamentablemente las graderías del vetusto estadio que en otras oportunidades, hace años, con un partido con los elementos atractivos de los dos equipos, llegaban pagando boleto más de 20 mil aficionados.

LO QUE VÍ EN la televisión cuando hicieron un “paneo” fue la triste toma de graderías vacías. Esto debe llamar la atención de los dirigentes, no es nuevo, es una situación reiterativa. Una vez más los directivos deben buscar los correctivos para hacer retornar a los aficionados.

UN DIRIGENTE ESPAÑOLISTA confirmó que el ingreso de aficionados pagando boleto estuvo por allí de los cuatro mil. Imagínense si tengo o no razón, cuando unos años atrás se llenaba el Morazán, con más de 20 mil aficionados, para ver España-Olimpia. De rematar un comportamiento inadecuado de los seguidores del equipo local y dicen fueron “gaseados” por la Policía.

JUTICALPA Lobos de la UPNFM terminaron con un empate a uno. Al final el árbitro resolvió el marcador ya que marcó una falta que no lo fue, se cobró el tiro libre y de allí se escribe la historia del empate.

VIDA Real Sociedad en La Ceiba se conformaron con un, magro empate a cero. Ambos están urgidos de puntos para salir del peligro que representa caer al último lugar en la tabla de colocaciones, que lleva al descenso.

MOTAGUA, UNA VEZ MÁS, se impuso a Marathón en el Nacional, hoy con un claro 3-0. Todo son secuelas de ese encuentro ante Real España, de donde salieron reportados el técnico Vargas y su asistente Pineda. Es así como el miércoles perdieron su invicto en Tocoa y ahora ante Motagua, que sigue de segundo, con 15 puntos, ese mismo número tiene Olimpia con mejor diferencia de goles.

HONDURAS recibió a Platense en El Progreso y se quedó con los tres puntos con los cuales sale del último lugar en la tabla general y alcanzó el tercer lugar del certamen de Clausura.

CAFÉ CALIENTE ¿Cuál será la fórmula para hacer regresar a los aficionados hondureños a los estadios?

Jesus29646@yahoo.com