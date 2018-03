LA fisonomía de la hacinada capital está cambiando. Los extranjeros que alguna vez estuvieron en Tegucigalpa y regresan a visitarla confiesan sentirse impresionados por lo que observan. Son perceptibles los trabajos de infraestructura que desarrolla la alcaldía municipal. Incluso bacheo de calles, no solo de las avenidas principales, sino en las calles de varios barrios y colonias que por mucho tiempo permanecieron en total abandono. Dicho lo anterior por mucha y reconocida que sea la labor sin que se adopten otras medidas –a propósito de lo caro que vuelve a estar la gasolina– va a resultar cuesta arriba descongestionarla. Comenzando por el endemoniado desorden del tráfico vehicular –sobre el que hemos escrito en innumerables ocasiones– donde choferes manudos e imprudentes conducen a su antojo, como animalitos sueltos en un potrero, sin control alguno de la autoridad.

¿Cómo desatorar la ciudad si por doquier los vecinos –a vista y paciencia de la autoridad municipal– enjaulan sus residencias, poniendo trancas y casetas de vigilancia a media calle, interrumpiendo el tránsito de los demás vehículos que se conducen por esa ruta a otros sectores de la ciudad? El concepto de los circuitos cerrados es otra cosa. Son vecindarios que mantienen su seguridad y privacidad mediante una estación de control situada en el acceso principal, pero ninguna de las calles internas comunica a otra parte de la ciudad. Son calles privadas del circuito, no calles públicas cuyo paso no puede ser restringido, ya que viola el derecho ciudadano a la libre circulación. Los capitalinos durante la etapa de construcción de las obras municipales han tenido paciencia, ya que no ignoran que se trata de interrupciones temporales para su propio beneficio. Sin embargo, hay trabajos que lucen como si nunca fueran a acabar. Empresas que se ganaron el negocio de construcción –en licitación o adjudicación privada– que llevan meses de estar escarbando, taladrando, removiendo tierra, moviendo el lodo, haciendo agujeros, sin que se perciba mayor avance de la obra. En otros países tardan unas semanas, dos meses a lo más, en levantar imponentes estructuras de concreto y acero, mientras aquí se llevan el año entero sin que se aprecien los resultados. Ese remiendo que hacen al final de la avenida Los Próceres, donde inicia el anillo periférico y la intersección que conduce a Valle de Ángeles, es uno de esos ejemplos. La empresa contratada pareciera que excava en la superficie lunar. Son colas interminables de vehículos aglomeradas en los accidentados desvíos.

Comienzan en tres ringleras y en la medida que avanzan se van amontonando hasta que se estrujan –metiéndose uno a la brava enfrente del otro– en el estrecho espacio que les queda. Los buses y los taxis prácticamente embisten a los más cautelosos choferes de los carros particulares. La municipalidad debe ser estricta con esas constructoras para que entreguen bien la obra y cumplan los plazos establecidos. La parsimonia de las compañías que realizan algunos trabajos no le abonan a la imagen de la municipalidad, ni a la diligencia característica del alcalde. El público entiende que si quiere obras debe soportar atrasos. Pero no eternamente. Se presume que la lentitud no es de la alcaldía, sino de las empresas contratadas. Pero hay sanciones y multas que la municipalidad puede aplicar a la ineficiencia. Lo anterior es parte de un editorial escrito algunos meses atrás. Sin embargo vayan al lugar citado a constatar que este relato no es ningún invento.