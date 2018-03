13 Feb, 2018 - 12:03 am

Por Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

Email:ga-milla@hotmail.com

El pensamiento del hombre está lleno de maldad; la estupidez domina su mente durante toda su vida; al fin de cuentas ¡al cementerio van a dar! Además, los que viven saben que han de morir, pero los muertos ni saben, ni ganan nada, porque se les ha echado al olvido. Allí termina su amor, su odio y sus pasiones y nunca más vuelve a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Por eso vale más un perro vivo que un león muerto.

Nada sabe el hombre de amor y de odio, aun cuando los tenga ante sus ojos, ¡filosofía de la vida!

Muchos políticos mal llamados de izquierda, demócratas, comunistas, socialistas, grandes humanistas porque regalan dinero y mendrugos de pan al pueblo, regalan lo que no es de ellos; son populistas del siglo XVI.

Sus manos trabajan para hacer el mal y la violencia, sus pies les sirven para correr hacia el mal.

Sus pensamientos se dirigen al crimen y su paso solo deja destrucción y ruina. No conocen el camino de la paz, no hay rectitud en sus acciones, en sí, son narcisistas-protervos; tienen cerrado su corazón y por ello no pueden abrir sus manos.

El pueblo quiere vivir en paz y armonía, porque solo la paz individual y colectiva nos puede dar fe, esperanza, y desarrollo para el progreso de nuestra patria.

Honduras se merece un mejor destino, pero solo se puede lograr con hombres honestos en todos los órdenes de la sociedad. La corrupción es el flagelo que aniquila a los pueblos.

Nuestra patria no puede seguir transitando por caminos equivocados, por culpa de protervos enemigos de su pueblo.

Se busca la correcta ayuda internacional de las Naciones Unidas y el señor secretario nos ha brindado dicho propósito. Con el diálogo nacional por todos los sectores se puede llegar a un acuerdo de conciencia nacional.

Pedimos hechos de paz, de convivencia civilizado.

Que los políticos depongan sus orgullos, sus ambiciones personales y sus ideologías equivocadas, destiérrenlas de su mente y de sus corazón para poder ver un día nuevo, con nuevos derroteros para que este suelo sagrado no siga sacrificado por sus malos hijos.

A las organizaciones les damos la bienvenida a nuestro suelo patrio, y les pedimos que apliquen todas sus ideas y conocimientos en defensa de la vida humana, la violencia en nuestro país no tiene espacio, en vez de esa fuerza ciega desatada, pido con todo respeto el trabajo que ustedes puedan aportar en beneficio de la humanidad progresista a favor de este pueblo de Honduras, señores representantes de las diferentes organizaciones, bienvenidos nuevamente, que los que entienden las palabras de concordia y de amistad entre los pueblos no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. Que Dios les guíe en su camino para alcanzar la verdad.

Soñamos vivir en paz, vivir en libertad y democracia es querer el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos y de todos los demás.

Gracias, gracias…