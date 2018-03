Problema real, solución ineficaz

Por Juan Ramón Martínez

El problema es real. El uso de las redes sociales, sin responsabilidad y con el ánimo de desprestigiar a los demás, es algo evidente. Está vinculado con la naturaleza humana; la tentación del camino fácil y la disposición para consumir, con más deleite, la mentira que la verdad. Pasando por alto que la verdad es bella y está sometida a la comprobación en todo momento. En cambio la mentira es brillante algunas veces, fea porque denigra y engaña, y negativa en vista que, lo que busca es incomodar y mortificar a los demás, comprometiendo la normalidad del cuerpo social.

La solución que se busca, mediante un decreto que se ha mandado al Congreso Nacional –que no conocía cuando escribí mi artículo del martes pasado– está fuera de la realidad tecnológica, pasa por encima de la operación de las compañías dueñas de las plataformas y parte de una solución burocrática en que la que, desde la inocencia hondureña, basta con pedir a funcionarios remolones, que emitan informes y levanten actas. Y además, como es costumbre en la mayoría de las legislaciones nuestras, son copias de otras realidades, en las que los legisladores incurrieron en el error de no verse el ombligo. Y sin que los nacionales, hagan un esfuerzo para observar los resultados obtenidos por las sociedades en que se aplicó la norma copiada. Y menos para anticipar, en forma proyectiva, cuál es el efecto que tendría en una sociedad como la hondureña.

El proyecto acusa muchas debilidades. Así como el dictamen que, por hacerse en forma apurada, considera que el problema es nacional; que Honduras es una isla que, no está relacionada a grandes compañías que son las dueñas de las plataformas. Y que las empresas de Honduras, no tienen acceso a las informaciones que los usuarios vierten en las mismas. El gobierno de Estados Unidos, por razones de seguridad, pretendió hace poco, que una compañía dueña de la aplicación, le proporcionara información. La compañía recurrió a los tribunales, los que le dieron la razón, en vista que el gobierno no tiene derecho a intervenir en los asuntos privados de los particulares. Si el gobierno de Estados Unidos no pudo lograrlo, mucho menos lo podrá hacer una compañía hondureña, subordinada por asuntos de utilización de facilidades aportadas por empresas extranjeras. Pero como todos –casi sin excepción– creemos que con solo usar información de Ecuador o Venezuela basta; lo que es una buena intención, terminó convertida en agua de borrajas que, al final, vacuna en contra de la iniciativa a la mayoría de la población.

Hay un derecho sagrado que, pese a todo, siempre es tentación: la voluntad de vulnerarlo por parte de algunos nerviosos. Es el derecho que todos tenemos, a expresarnos en forma libre. Y el proyecto, apurado y sin mayor reflexión y estudio por parte de los expertos, lo primero que insinúa es llevarse de encuentro el derecho a la libre expresión. Nosotros, por nuestra parte, lo que nos interesa es el ejercicio de la responsabilidad, de forma que derrotemos la impunidad. Para que, quien ofende, amenaza, extorsiona o invite a la desobediencia de la ley, amenazando con destruir la paz social, pueda ser llevado a los tribunales competentes para que le apliquen todo el peso de la ley. Esta es la cuestión. Y para lo cual, el Código Penal y los jueces, deben aplicarse en el primer caso y actuar de oficio en el segundo, para que la impunidad no se ampare en el desarrollo tecnológico.

En una oportunidad fui víctima de una amenaza relacionada con el tema. Pero en cuanto le hice saber que, lo que me estaba enviando por escrito era delito, se abstuvo y jamás volvió a amenazarme.

Otra cosa son los ciberataques. Esto no es fácil de comprender. Requiere de verdaderos especialistas en el tema. Sabemos cosas, la mayoría rumores, sobre nombres de personas conocidas que tienen una red en la que participan jóvenes brillantes, que se especializan en diseminar rumores, inventar historias falsas para denigrar a personas y a grupos. Si el grupo es hondureño, la cosa es fácil de manejar. Otra cosa, si el ataque viene de otro país. Rusia por ejemplo, de la que se dicen muchas cosas en las redes sociales. Y dedicada a veces, a ganar elecciones.