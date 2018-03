Alerta por posibles disparos en el campus de una universidad de EE.UU.

La Universidad de Highline en Des Moines (estado de Washington, EE.UU.) se encuentra en alerta por reportes de disparos en su campus, informan diversos medios.

Como medida de precaución, se ha activado un aviso para bloquear las aulas y las oficinas del recinto.

La advertencia a los estudiantes ha sido activada alrededor de las 9 de la mañana de este viernes (hora local). “La Policía está respondiendo y evacuando edificios. Permanezca en un lugar cerrado. Actualizaremos la información cuando dispongamos de más detalles.

La situación todavía se está desarrollando”, reza una publicación en la página de Facebook del centro.

La sociedad estadounidense se encuentra conmocionada por una de las masacres escolares más mortíferas de los últimos años. El pasado miércoles 14 de febrero un exalumno de la escuela secundaria Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland (Florida, EE.UU.) mató a tiros a 17 personas e hirió a 14

Renton PD and multiple agencies assisting at Highline Comm College for reports of "shots fired", nothing confirmed yet. /sh pic.twitter.com/JdpDORCXTB

— Renton Police Dept. (@RentonpdWA) February 16, 2018