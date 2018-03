Arturo Corrales: Nunca he dado declaraciones ni a favor ni en contra de la MACCIH

Después de que Juan Jiménez Mayor hiciera un comentario en contra de Arturo Corrales, en el cual manifestó que habría que preguntarle a qué se debió el viaje de Corrales a Washington, este vía mensaje de texto respondió: “Nunca he dado declaraciones ni a favor, ni en contra de la MACCIH, ni de ninguno de sus miembros. He sido muy prudente y así me debo mantener. En lo personal he tenido una muy buena relación con Jiménez y siempre con un profundo respeto”. Repitió que no hay una declaración de su parte y que con Jiménez siempre mantuvo una buena relación.