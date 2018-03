Caballos con encefalitis son un riesgo de muerte

16 Feb, 2018 - 5:10 am

Ante el destace de caballos para la venta clandestina de su carne, en la capital, el médico veterinario, Eleazar Ramos, advirtió a la población tener sumo cuidado, ya que si el cuadrúpedo está contaminado con el virus de encefalitis equina, se pone en riesgo de muerte inmediata, tanto a las personas que sacrifican al animal como aquellas que consuman el producto.

“En la nación, lastimosamente se carece de inspecciones a los productos de origen animal y esto ocurre porque no hay vigilancia por institución alguna, ya que se dio el destace de al menos 20 caballos y si los mismos hubiesen tenido encefalitis equina, las muertes de humanos hubiesen sido masivas”, dijo Ramos.

El veterinario explicó que la encefalitis equina son virus febriles (fiebres) del caballo, transmitida por mosquitos que son propios del continente americano y causadas por agentes del género Alphavirus.

“La virosis de la encefalitis equina normalmente solo causan enfermedades en los equinos y en los humanos, ya que la infección en otras especies suele ser asintomáticas”.

Añadió que no solo esta enfermedad afecta a los caballos, sino también la tuberculosis, brucelosis, fibrosis, cisticercosis, que son afecciones que se dan en el hato ganadero, sin embargo, no se tiene control de las mismas por falta de un sistema de inspección.



Por otra parte, lamentó que en el país solo existen dos plantas que son certificadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), “sin embargo, las mismas solo se encargan de certificar la carne que se exporta y la que se consume en el país no pasa por ese proceso”.

“Por consiguiente, no habría seguridad alguna de consumir carne que se vende en las carnicerías, pero sí hay algunas que se venden en la Procesadora Metropolitana de Carnes (Promdeca), donde existen ciertos niveles de seguridad”, aseguró el experto.

Pese a lo anterior, el veterinario afirmó que “la carne de caballo es rica y no hay diferencia alguna de la de res, por ello no es malo consumirla, pero la misma debe de ser inspeccionada por veterinarios”. (JAL)