“Ciclón” del MP arrasó con narcomenudeo

Una serie de acciones por parte del Ministerio Público, realizadas mediante la Operación “Ciclón”, golpearon al narcomenudeo que se comete en la zona así como a traficantes de animales en peligro de extinción, a quienes les decomisaron garrobos e iguanas, se detuvo a una proxeneta que operaba en moteles y hoteles en Choluteca.

Es así que la Fiscalía Regional de Choluteca coordina el accionar del Ministerio Público con énfasis en la ejecución de 45 órdenes de captura por diferentes delitos, mismas que serán ejecutadas en los 16 municipios de ese departamento.

Para dichas acciones, contó con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), Policía Militar del Orden Público (PMOP) y Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) y Policía Nacional Preventiva (PNP).

Las acciones que comenzaron a eso de las 6:00 de la mañana de ayer, se iniciaron con las inspecciones en varias viviendas en busca de personas que tenían pendientes órdenes de captura por diferentes ilícitos.

En ese sentido la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) capturó a Francisco Gustavo Díaz Osorto y Dumen José Molina Reyes en posesión de 106 puntas de cocaína en Pespire, Choluteca, en acciones contra el microtráfico de drogas.

Al mismo tiempo realizó más operativos en la zona para capturar a más personas que se dedican al tráfico de drogas en el lugar.

Asimismo, bajo la coordinación del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) y el Módulo de Recepción de Denuncias (MRD) se efectuaron ferias de salud, recepción de denuncias, asesorías y campañas informativas denominadas “Ministerio Público Móvil”, todo esto bajo el lema “Más cerca de ti” y dirigido a los pobladores de esos 16 municipios.

MUJER PROXENETA

Tras la captura, un juez le dictó detención judicial a Nancy Johana Osorto Pineda (37), acusada por la Fiscalía de la Mujer por el delito de proxenetismo, en perjuicio de tres mujeres.

Osorto fue aprehendida ayer en la mañana en el barrio La Colina, en el marco de la Operación Ciclón, en un trabajo coordinado por la Sección de Trata y Explotación Sexual Comercial adscrita a la Fiscalía Especial de la Mujer con el apoyo de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC).

De acuerdo a las investigaciones, que datan de 8 meses atrás, la imputada supuestamente sostenía comunicaciones vía teléfono con sus clientes para posteriormente captar a las damas bajo engaño y trasladarlas al lugar que los caballeros les indicaban.

A las tres afectadas en este caso Osorto presuntamente las movilizaba para sus clientes a moteles y hoteles de Choluteca

La audiencia inicial quedó programada para el próximo martes 20 de febrero de 2018.

Por su parte, agentes de tribunales de la Fiscalía de la Niñez y Mujer, dieron charlas en centros educativos del sector, para la prevención del “Bullying”, detección de casos de abuso sexual y todo lo concerniente a los derechos de la mujer.

En las acciones, el personal de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural pondrá en marcha un conversatorio en torno al tema del casco histórico e inspección al centro histórico de la ciudad.

De igual modo, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), realizó varios operativos en distintos ejes carreteros del sector, con el fin de revisar permisos de explotación de recurso forestal, así como el trasiego de fauna.

INSPECCIÓN EN RESTAURANTES

También, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEPCAM) realizó inspecciones en restaurantes y comedores del lugar, para verificar la aplicación del descuento de la tercera edad.

De igual manera y como fruto de anteriores decomisos, la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI), realizará donaciones a centros de atención de personas adultas mayores.

PARA COMBATIR LA PIRATERÍA

La Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos y FEPROSI realizaron acciones en las aduanas de La Fraternidad, El Henecán, en San Lorenzo, Valle, en El Amatillo y Guasaule con el fin de verificar documentación y realizar inspecciones en mercancías que ingresan por este sector.

La abogada Irma Grissel Amaya, fiscal jefa de la Fiscalía Especial, manifestó que “Se están reorientando las políticas de persecución penal en este tipo de ilícitos a fin de erradicar cada uno de los eslabones que propicien la comisión del mismo”, detalló la profesional del derecho.

Estas actividades realizadas por FEPROSI, contaron con el apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), tienen como objetivo combatir el delito de violación a la propiedad industrial.

Finalmente, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) visitará hospitales y postas de la ciudad, la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE) participará en la inspección y registro de la Penitenciaría Regional.

Igualmente fiscales adscritos a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública (FETCCOP) secuestró documentos en dos alcaldías, por causas que están en proceso de investigación.