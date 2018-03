‘Cincuenta sombras liberadas’: Esto opina una ginecóloga sobre la sensual escena del helado

‘Cincuenta sombras liberadas’ nos ha dejado con nuevas y muy provocativas escenas sexuales entre Christian Grey y Anastasia Steele. Entre ellas, pudimos observar un destacado momento entre ambos protagonistas donde, mientras Anastasia se está comiendo un helado junto a Christian, ambos aprovechan para juguetear sexualmente con dicho producto lácteo untándose el cuerpo mutuamente con él.

En dicha escena, Christian también aprovecha para acercar una cuchara llena de helado hacia la zona vaginal de Anastasia, y aunque finalmente el Sr. Grey decide desviar el rumbo de la cuchara y dejar caer su contenido sobre el muslo de Anastasia, dicho momento nos hace plantearnos la pregunta de los riesgos para la salud que podría traer consigo una práctica sexual que conlleve introducir un producto como un helado dentro de una vagina.

En Vulture, a raíz de dicha duda sobre el riesgo de esta práctica sexual, han realizado una entrevista a una ginecóloga que ha respondido a la cuestión. Dicha ginecóloga, Lauren Streicher, directora médica del Northwestern Medicine Center for Sexual Medicine and Menopause y autora de diferentes libros, ofreció una respuesta especializada y documentada a la cuestión.

Concretamente, Streicher señaló que el hecho de introducir helado dentro de la vagina de una mujer y sus efectos, es una cuestión sobre la que ningún estudio científico ha investigado, pero a pesar de ello, señaló que esta práctica sexual podría conllevar una desvariación de la flora intestinal y a una infección a causa de la leche y el azúcar que lleva consigo el helado, lo que confirma la poca seguridad de la práctica:

“Déjame empezar diciendo que esto nunca ha sido estudiado por ningún tipo de estudio científico. Pero en general, no ponemos comida en la vagina. Teóricamente, ¿podría esto variar su flora habitual y causar una infección? Absolutamente. Es azúcar y leche, cosas que no deben ir en la vagina. Pero, ¿ocurriría introduciéndolo una sola vez? Quién sabe. La respuesta es: No lo sé, pero en general, diría que no se introduzca comida en la vagina de alguien”, afirmó Streicher.

Por si queréis recrear la escena con otro alimento…

Aprovechando la entrevista, desde Vulture también preguntaron a la ginecóloga por algún alimento que pudiera ser seguro colocar dentro de la vagina para alguna práctica sexual. Ante esta pregunta, Streicher señaló que se pueden introducir alimentos que no interaccionen con la flora intestinal, como por ejemplo, un plátano sin pelar o un pepino. Este hecho, confirma que todas aquellas personas que usaron pepinos el pasado año durante las proyecciones de ‘Cincuenta sombras más oscuras’ estaban perfectamente documentadas acerca de los riesgos que podría traer consigo esta práctica sexual de introducir alimentos en el interior de la vagina.