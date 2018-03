Embajador de Francia: Urge una lucha sincera contra muchos flagelos

El embajador de Francia en Tegucigalpa, Pierre Christian Soccoja, lamentó la renuncia del jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez, y señaló que sin una “lucha sincera” contra esos dos flagelos “no hay desarrollo”.

“Lamentamos mucho la renuncia del señor Juan Jiménez Mayor (jefe) de la MACCIH”, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó el diplomático francés en la red social Twitter.

Enfatizó que “sin una lucha determinada y sincera contra la corrupción y la impunidad no hay desarrollo, no hay paz y no hay dignidad por todo un pueblo”.

En una carta a los hondureños, Jiménez anunció anoche su renuncia a la Misión por la falta de apoyo que ha tenido del secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Señaló, además, que “el Estado de Honduras no ha querido aprobar leyes importantes propuestas por la MACCIH, como la Ley de Colaboración Eficaz, que cumplió en diciembre último un año desde su entrega”.

Sin embargo, Jiménez, exministro peruano, afirmó hoy que el equipo de investigación de la Misión “queda intacto”, pese a su salida del ente que dirigió desde abril de 2016.