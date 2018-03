FFAA tiene nuevos generales

Después de cumplir todos los requisitos y méritos necesarios que establece la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y la aprobación del Congreso Nacional de la República, este día la Secretaría de Defensa Nacional hizo efectivos ascensos de oficiales generales, oficiales superiores, condecoraciones y reconocimientos.

“Como hondureños y como soldados, tenemos un prestigio y una dignidad heredada; amamos a nuestra institución como amamos a Honduras, con humildad y lleno de esperanza aprovecho la ocasión para hacer un llamado a todos los hombres de buena voluntad, a todos los sectores de la sociedad, invitarlos a realizar esfuerzos conjuntos e integrados donde todos unidos en un solo haz de voluntades trabajemos juntos por esta gran nación”, dijo el secretario de Defensa Nacional por Ley, General (R) Fredy Santiago Díaz Zelaya.

“Honduras es de todos y tenemos el deber y la obligación de trabajar por ella, no esperemos que otros hagan por nosotros lo que por derecho nos corresponde”.

“Afirmamos categóricamente al pueblo hondureño nuestro compromiso de servirle incansablemente y a no defraudar la confianza que por tantos años han depositado en sus Fuerzas Armadas”, finalizó.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, General de División René Orlando Ponce Fonseca, aseguró que “hoy la institucionalidad de nuestras gloriosas fuerzas armadas se fortalece igual que un hito histórico en su existencia. Los ascensos que hoy somos testigo y condecoraciones recibidas si bien es cierto representa un peldaño jerárquico más, el mismo demanda un mayor compromiso con nuestra patria”.

Ponce Fonseca, reconoció que “gracias al apoyo del Comandante General de las FF.AA., Presidente Juan Orlando Hernández, cuentan con recursos materiales y equipo especial que cada día nos compromete más a cumplir con éxito todas mas misiones encomendadas, también a nuestro pueblo por tenernos siempre en sus corazones por seguir creyendo que tienen unas Fuerzas Armadas consientes, comprometidas y confiables, que luchan con honor, lealtad y sacrificio para ver a una Honduras mejor”.

“Quiero reconocer por tomar a cabalidad el texto que dice en nuestra Constitución como atribución, como obligación de Fuerzas Armadas garantizar el orden público, sino hay orden, sino hay seguridad, sino hay justicia, los pueblos no crecen, no se desarrollan y Fuerzas Armadas ha sido un bastión clave en la construcción de esta nueva Honduras. Claro que falta mucho pero no quiero dejar pasar el sacrificio, el poner en riesgo la vida propia de soldados, policía nacional y demás operadores de justicia en una lucha sin cuartel que ahora es reconocido el éxito por los hondureños y por otros países y organismos internacionales, bajar de 90 muertes por cada 100 mil habitantes a 42 no ha sido fácil y ningún país lo ha logrado en tan poco tiempo y Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas ha sido clave en este avance”, aseveró el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado.

Agregó que “la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado ha sido decisivo, pero sabemos que a pesar de que hemos avanzado en su lucha como principal generador de violencia en nuestro país no es suficiente, tenemos que seguir y quiero reconocer en el General Ponce Fonseca, su liderazgo y de la Junta de Comandantes su compromiso en esa ruta. Tenemos que seguir con los pueblos hermanos que nos quieren ayudar porque el problema no solo es de Honduras va más allá, pero también no podemos obviar tenemos que reconocer que buena parte de mejorar aún más la seguridad en pasa por defender al pueblo hondureño de las maras y pandillas, esa es la otra tarea que tenemos que hacer”.

Durante la ceremonia y como un acto especial se ascendió de General de Brigada a General de División póstumo a Luís Enrique Trochez Martínez (Q.D.D.G), y de Capitán a Mayor de Aviación póstumo a Olvin Emanuel Flores Meraz (Q.D.D.G).

Al concluir también se entregaron pergaminos de reconocimiento, medallas de conducta en oro, plata y bronce, así como menciones honorificas.