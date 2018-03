George R.R. Martin lanzará en 2018 un nuevo libro relacionado con ‘Juego de Tronos’

Los seguidores de la saga literaria ‘Canción de hielo y fuego’, en la que se basa ‘Juego de Tronos’, aún tendrán que esperar bastante tiempo para leer el próximo libro que llevará por título ‘Vientos de invierno’.

Así lo ha confirmado el propio autor, George R.R. Martin, responiendo a los comentarios que varios fans le han dejado en su blog. Cuestionado sobre si hay algún libro relacionado con la saga planeado para publicarse en 2018, Martin ha señalado que lanzará el primer volumen de ‘Fuego y Sangre’, un libro enciclopédico sobre la casa Targaryen, a modo de material complementario. Mientras, que no hay previsión de publicación para el sexto libro de la historia principal.

El primer volumen de ‘Fuego y Sangre’, que será un libro ilustrado, narrará la historia de los reyes Targaryen desde Aegon el Conquistador hasta el reinado de Aegon III, conocido como el rey niño, pasando por algunos de los eventos de Poniente favoritos de los fans, como la guerra civil Targaryen y la danza de dragones. “La mayor parte de ‘Sangre y Fuego’ consiste en las historias tagenciales que originalmente escribí para ‘El mundo de Hielo y Fuego’. Versiones abreviadas de algunas de esas historias aparecieron como ‘The Princess and the Queen’, ‘The Rogue Prince’ y ‘The Sons of the Dragon’, pero aquí estarán las versiones completas, junto con algunos capítulos que nunca han aparecido en ninguna parte”, explicaba.

En sus respuestas, George R.R. Martin también confirma que el segundo tomo de ‘Sangre y fuego’ apenas ha sido comenzado y que llegará después de ‘Vientos de invierno’. Esto significa que, con toda seguridad, la serie ‘Juego de Tronos’ contará el final de la historia mucho antes de que se pueda leer en la saga literaria, ya que el sexto libro llegaría en 2019, el mismo año en que veremos la octava temporada. Aún faltaría otro tomo, titulado ‘Sueño de primavera’, para cerrar la historia en papel.