Ministro de educación: Personal por contrato ya no será renovado

16 Feb, 2018 - 5:20 am

La Secretaría de Educación informó en las últimas horas que no renovará a todo el personal que labora por contrato.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de esa entidad estatal, Marcial Solís, quien envió el pasado 14 de febrero la circular número 0007-SE-2018, en la que no da explicaciones sobre la medida, puesto que en el documento no se detalla cuántos son los empleados que trabajan bajo esa modalidad, ni las causas que lo motivan a prescindir de sus servicios laborales.

No obstante, se conoció que se trata de personal administrativo que trabaja como técnico, secretarias, profesionales del derecho, médicos y enfermeras de las clínicas que funcionan en las escuelas y promotores de programas.

El breve escrito firmado por Solís, dirigido a hombres y mujeres de esa institución, solo dice que, “deseándoles éxitos en sus funciones. Por medio de la presente se les informa que no se les renovará contrato para el presente año”.

Agrega que, “se les cancelará lo que corresponde de enero a febrero del 2018. Agradezco mucho su valioso apoyo brindado a esta institución”. Sin embargo, son cientos de empleados que trabajan bajo la modalidad de contrato y se ha generado una zozobra, tanto a nivel central como en las direcciones departamentales del país.

Algunos empleados comentaron que no les han hecho llegar la notificación escrita y lamentan que a muchos les han hecho saber que no les renovarán el contrato, mediante un “mensajito” de WhatsApp, por lo que mientras no les den algo formal, continuarán presentándose a sus oficinas.

No obstante, la cancelación de personal ya se había iniciado el pasado mes de enero, bajo la administración de la exministra del ramo, Rutilia Calderón, quien justificó que no le estaban renovando contrato a quienes trabajaban en algunos proyectos y programas que concluyeron a finales del año pasado.