Una vivienda digna, regalo de bodas adelantado para Maicol y Betsabé

16 Feb, 2018 - 4:30 am

NACO (Quimistán, Santa Bárbara). Maicol Ixel Díaz Girón y Betsabé Amaya ya tienen fecha para casarse y, gracias al bono otorgado por el gobierno, una vivienda asegurada en el complejo habitacional Green Valley, ubicado en la comunidad de Naco, Quimistán, departamento de Santa Bárbara.

La joven pareja es parte de las 3,058 familias que serán beneficiadas con el bono que impulsa el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda), para que la gente que más necesita del país pueda acceder a una casa digna.

“Nos casaremos el próximo 23 de junio y estoy alegre”, dijo Maicol Ixel, en un conversatorio con el Presidente Hernández, quien expuso las bondades que ofrece el proyecto habitacional y muchos más que están en construcción para beneficio de los más pobres.

“Gracias, señor Presidente, por el regalo de bodas anticipado”, agregó Maicol Ixel, mientras abrazaba a Betsabé. Ambos trabajan en la escuela privada Real Cristiana, en la colonia San Jorge, del sector Cofradía (Cortés).

Maicol Ixel confió que al principio no creía que existía la posibilidad de tener su propia casa, pues había gente que le decía que no era cierto y que no se iba a lograr.

“Venimos aquí y nos dijeron que el Presidente Hernández estaba apoyando, que era algo real y que no tuviéramos temor que todo era legal”, detalló.

Continuó contando que “ella -Betsabé- vino a ver el lugar, nos dieron una idea de cómo iba a ser, después vimos cómo se iban formando las casas y ahora tenemos un lugar seguro donde vamos a vivir”.

Maicol Ixel confió que de cuota mensual pagarán más de 4,000 lempiras con el seguro incluido. “Todavía tenemos que hacer unos trámites con el banco, pero la casa ya está reservada; fuimos los primeros en haber elegido el lugar de nuestra vivienda”.

Así como Maicol Ixel y Betsabé, el joven José Antonio Medina también ya tiene reservada su vivienda y será uno de los primeros 100 que en el mes de marzo recibirán sus llaves.

José Antonio, de 28 años, casado y con dos hijos, confió que pagará 2,700 lempiras de cuota mensual, pero en algo propio, y refirió que actualmente paga 2,300 lempiras en alquiler.

“Lo que me ahorre lo invertiré en cosas de la casa y considero que vale la pena el sacrificio”.