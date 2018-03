“Zipi zape” entre precandidatos a la presidencia del CAH (Video)

Dos de los precandidatos por el Partido Patria y Justicia del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Olbin Sarmiento y Ayling Pérez, denunciaron ayer a la junta electoral por la cancelación de las elecciones internas que estaban programadas para hoy reprogramándolas para el próximo viernes 23 de febrero, cuando estos solicitaron el cambio para mañana sábado debido a que las papeletas estarían listas por el cambio hasta ayer en la noche.

El motivo de la cancelación es supuestamente por la moción presentada por uno de los miembros de la junta electoral de cambiar la papeleta porque no saldrían a tiempo se pospusieran las elecciones.

Al mismo tiempo denunciaron al presidente saliente del CAH, José María Díaz quien pretende favorecer a Anny Ochoa, actual funcionaria del Poder Judicial que se postula por ese instituto político.

Uno de los aspirantes a ser representante a la presidencia del CAH, Olbin Sarmiento, del Frente Patria y Justicia, dijo que el actual presidente José María Díaz pretende favorecer a Anny Ochoa, actual funcionaria del Poder Judicial.

Asimismo, dijo que las elecciones las han cambiado por temor, ya vieron de que no creció su candidata, por mayoría se había decidido que era para hoy viernes para poder movilizar mediante intimidaciones a los empleados del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial vayan a votar ¿por qué razón? porque nosotros los abogados en el ejercicio independientes como tenemos que ganar el dinero a diario y estos últimos no le darán prioridad de ir a votar el día viernes por temor.

“Cambiaron la papeleta cuando ya la habíamos decidido, pidiendo a las 3:00 de la mañana que fuera una sola y un solo voto para dos juntas directivas diferentes: Tribunal de Honor y Tribunal de Junta Directiva Nacional eso es antidemocrático, todo esto se vino cambiando que la persona votara por quien les interesa, pero ahora ellos deciden que solo salgan dos nombres”, explicó.

Sarmiento al mismo tiempo acusó a su colega Anny Ochoa a través de su representante Mario Sales de presentar la propuesta para que fuera hasta el 23 de febrero las elecciones primarias en el Frente Patria y Justicia.

“Esperando que nosotros nos fuéramos de la reunión pero estuvimos con la abogada Ayling Pérez hasta el último minuto, no así como la abogada Anny Ochoa que nunca puede dar la cara entre nosotros los candidatos nunca da la cara no sabemos por qué la cubren tanto, aunque sospechamos que es el mismo Poder Judicial, “Chema” porque en las redes sociales mediante videos difundidos sale apoyándola y diciendo quien va ganar, Anny Ochoa”.

SIN PADRINOS

Precisó que él fue parte del movimiento Unidad y Cambio del Patria y Justicia en la campaña de Díaz, trabajó 16 meses como administrador del Colegio de Abogados y renunció en agosto del año pasado porque yo no quería postularme apadrinado por nadie, yo quería salir del gremio que quiere un cambio.

Ante la negación de parte del presidente saliente del CAH, José María Díaz de estar apoyando a la abogada Anny Ochoa, una de las precandidatas del Patria y Justicia, Sarmiento le contestó que “Chema te has visto mal votamos por vos porque pensamos que ibas a ser una persona seria y honesta, estás mintiendo tenemos los videos donde salís gritando quien va ganar, Anny Ochoa, estás haciendo como el mejor activista o animador de televisión”.

En iguales términos se pronunció la aspirante a la presidencia del CAH, Ayling Pérez, quien dijo existen fuerzas oscuras que pretenden poner a Anny Ochoa como candidata del Frente Patria y Justicia.

Reforzó que “desde el oficialismo del CAH cambian las leyes para beneficiar a Ochoa, quieren ponerla y nos dijeron que tenemos que unirnos a ella, derecho a elegir y ser electos, no pueden hacer una imposición”.

Detalló la togada que su rival en la contienda la abogada Anny Ochoa se presentó el domingo a la imprenta para decir de qué manera ella quería los votos y el abogado David Díaz paró la emisión de votos, por un cambio inoportuno y nosotros nos apersonamos al Colegio para conocer ese cambio, antes en el reglamento eran dos papeletas una para el Tribunal de Honor y otra para el presidente del Colegio de Abogados a nivel nacional y ahora una sola papeleta ahora es un voto en cascada No hay democracia no se puede hacer un voto cruzado.

“Nosotros sugerimos que se pasara las elecciones para mañana porque la nueva papeleta quedaría lista a las 11 de la noche de ayer y eso era un riesgo poner la vida en peligro de las personas que transportarán la maleta electoral, pero el abogado Mario Sales dijo que iban a ser el 23 de febrero”, indicó.

Otro de los cambios que realizaron en este reglamento por parte del presidente del partido Patria y Justicia, abogado David Díaz, hermano del Chema Díaz es que ya no se puede votar con la tarjeta de identidad, en todos los reglamentos del Frente y Patria siempre se ha podido votar con la identidad y el carnet del colegio de Abogados, el reglamento electoral del Colegio de Abogados dice que se puede votar con el Carnet y/o la tarjeta de identidad”, finalizó.

CAMBIO NO FAVORECE A NADIE

Igualmente, la abogada Anny Ochoa justificó la postergación de las elecciones internas y citó que fue una decisión que tomaron todos los representantes gremiales en una sesión de junta electoral. “No podemos dar falsas informaciones al gremio y a la ciudadanía en torno al cambio de la fecha de las elecciones”.

“El cambio de la fecha de las elecciones no favorece a nadie, yo creo que el trabajo que los precandidatos que han venido realizando junto con su servidora, ya nuestro gremio ya tienen decido por quien votar”, expresó.

Ochoa negó tener ligues con las autoridades del Poder Ejecutivo, al tiempo que mencionó que viene de una estirpe de abogados. “He pasado por procesos de veeduría, no soy una persona adinerada y soy visionaria, responsable con la sociedad que quiere aportar sus conocimientos para cambio y beneficio del Colegio de Abogados”.

“ME HE MANTENIDO AL MARGEN”

Por otra parte, el abogado José María Díaz rechazó los señalamientos en su contra y pronunció que “indiscutiblemente esta elección es atípica y he tratado de mantener en la medida de lo posible, sin embargo parece ser que por el cambio de papeletas electorales no salían a tiempo y un miembro de la junta electoral mocionó para no poner en riesgo la integridad física de las personas que tenían que ir a dejar las papeletas, pospusieran las elecciones.

“El mayor perjudicado en esto es el Colegio de Abogados que habilitó las instalaciones de los 16 capítulos a nivel nacional para las elecciones de hoy pero en vista de lo sucedido se procedió a cancelar los mismos”, indicó Díaz.

Al mismo tiempo dijo que “Ahora me salen que pospusieron las elecciones para una semana después y todos los eventos que teníamos para hoy se pospusieron para el otro viernes y ahora voy a perder dos fechas de alquilar los salones del Colegio de Abogados”.

Díaz negó injerencias para favorecer a un precandidato en particular y refirió que los tres postulantes formaron parte de su movimiento Unidad y Cambio cuando ganó la presidencia del CAH.

“Me he mantenido al margen y no ando haciendo campaña por ningún candidato en todos los capítulos, el viernes pasado me hicieron una despedida, por parte de mi grupo que siempre me apoyado decidió ahora apoyar a una candidata, no tengo ninguna injerencia”, explicó.

Continuó que “Voy a apoyar al que resulte electo y ya dejen esas campañas de insultos, de denigrarse en las redes sociales y más bien propongan al gremio qué es lo que van a hacer por ellos”. (XM)