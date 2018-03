Abogado Germán Leitzelar

17 Feb, 2018 - 12:42 am

Pocas cosas han pasado en Honduras en los últimos 50 años que Germán Leitzelar no haya vivido, como protagonista o testigo directo, especialmente en el campo político: golpes de Estado, gobiernos militares, constituyente, reformas, conflictos laborales y crisis política. Como la gente siempre le pregunta por el sonado caso de corrupción del Seguro Social, del que actualmente es interventor, hoy lo cuenta todo. Pero antes, este abogado laboralista, hijo de un contador de origen alemán y una maestra de piano, comienza contando su lado familiar.

¿Usted es amapalino?

No. Yo nací en Santa Bárbara, pero mis padres se trasladaron a Amapala cuando estaba pequeño y de ahí a San Pedro Sula, donde saqué el bachillerato.

¿Qué partido eran sus padres?

Tanto mi padre, Raúl Leitzelar, como mi madre, Ana Margarita Vidaurreta, eran de profundas convicciones liberales, tanto así que uno de los consejos liberales de Santa Bárbara lleva el nombre de su madre.

¿Usted fue fundador del PINU?

No. Los fundadores fueron: Miguel Andonie Fernández, Enrique Aguilar Cerrato, Ángel Vargas, Yolanda Pineda de Vargas y otros que en este momento se me van en la mente, yo era muy joven, pero me incorporé después.

¿El PINU fue creado por decreto?

No. Es el único partido que surgió en un proceso democrático y popular viajando por todo el país para construirlo como partido. La CH, UD y Libre surgieron por decreto para resolver un conflicto. Esto no es descalificar, sino hablar de historia.

¿Es cierto que el PINU le puso trabas a la DC para que no participara en esa Constituyente?

Algo he escuchado de eso, pero es totalmente falso. El PINU jamás se ha prestado a jugarretas políticas, más bien, el PINU propuso la prohibición de la reelección.

¿Integró la Asamblea Nacional Constituyente de 1980?

Fui asesor del PINU. Junto a Jorge Ramón Hernández Alcerro, Carlos Sosa Coello y Gautama Fonseca formamos un equipo para el borrador de la Constitución actual, que fue presentado por los diputados de mi partido- Enrique Aguilar Cerrato, Miguel Andonie, Julin Méndez y Sergio Salinas.

¿Por qué se fue Jorge Ramón Hernández Alcerro del PINU?

Son decisiones personales, visiones políticas, ideológicas, lo mismo pasó con Sosa Coello ahora en Libre.

¿Estuvo de acuerdo con la alianza del PINU con Libre?

No he estado involucrado en el partido desde que asumí estas responsabilidades. De todos modos, hubiera preferido que el partido siguiera siendo un balance de equilibrio, unirse a un extremo no genera ningún beneficio para la democracia.

¿Cree que la Constitución es un adefesio, como dijo aquel expresidente tico?

Realmente la Constitución es adecuada, el problema es que la institucionalidad del país es débil y no se aplica con propiedad. Todos esos epítetos que le dan son consecuencia de intereses políticos y lucha de poder para acomodarla a intereses políticos y de grupos.

¿Por qué le hicieron “nudo ciego” a los artículos pétreos?

Por el temor que dejó la dictadura de Carías y los golpes de Estado de los militares.



¿Por qué se prohibió la reelección?

Precisamente para evitar las crisis políticas que se habían generado en el pasado, porque el problema de Honduras es que no hay cultura política, no hay civismo, seguimos enfrentados por ideologías. Cambiamos todas las leyes pero no cambiaron los políticos.

¿Cómo así?

Fíjese que Suazo Córdova a los dos años de estar en la presidencia se quiere reelegir y alargar el período. Luego impusieron la crisis con la opción B, totalmente inconstitucional. Lo mismo pasó con el expresidente Zelaya, originado por enfrentamiento de grupos prosistema y antisistema. Y mira ahora el problema en el que estamos.

¿Está de acuerdo con una nueva Constituyente para reformar la Constitución?

Se puede hacer una consulta popular sin necesidad de hacer una Constituyente y si la gente decide que siga la reelección no le veo problema en ello.

¿Con qué gobiernos ha trabajado?

Fui asesor del expresidente Carlos Flores en el Congreso; ministro del Trabajo con el expresidente Maduro y en varias comisiones, la primera interventora de la Policía en el gobierno de Flores y ahora en la del Seguro Social y de Policía Nacional.

¿No se cansa de andar en comisiones y que la gente lo critique?

Lo hago por compromiso patriótico más que por un salario. Uno se siente triste cuando te critican, pero no proponen. Puedes preguntar dónde he estado, nunca he despedido a nadie por sectarismo, tampoco hice favores sucios, yo no me presto a eso.

¿Por qué no funcionó la primera depuración policial?

Porque se rompió el proceso, se desmembró de las Fuerzas Armadas, pero no se le dio el seguimiento, entrenamiento y formación, se dejó prácticamente sin vigilancia, quedó operando incontrolada, hasta que se llegó a crisis como la muerte del hijo de la rectora que provocó la nueva intervención.

¿Y este nuevo proceso marcha bien?

Sí, la estamos especializando, orientada a una policía comunitaria.

¿Dónde estaba cuando asesinaron a Alfredo Landaverde?

Era diputado, pero estaba hospitalizado, ese día exactamente, estaba en el Hospital Medical Center y vi la noticia por la televisión.

¿Qué sintió?

Imagínate. Era un compañero de lucha.

¿Le dijo algo antes de que lo asesinaran?

No, se había vuelto muy crítico de la Policía, ni siquiera creo que lo amenazaron, sino que fue una orden del crimen organizado.

¿Cree que se ha hecho justicia?

Por lo menos, hay personas presas, los autores materiales. Sucede que en estos tipos de crímenes, como el del general González o el del Fiscal de Oro, no es fácil resolverlos.

¿Es hondureño o panameño el expresidente Maduro?

Obviamente, hondureño.

¿Y por qué mucha gente le dice panameño?

Son conductas ajenas al contexto. El problema de la nacionalidad del expresidente Maduro fue político no de nacionalidad porque Ricardo Maduro tenía años de ser hondureño, haberse registrado como hondureño y ejercer cargos del Estado que solo los pueden desempeñar hondureños por nacimiento.

¿Sigue vigente la tesis del “ius sanguinis” sobre el “ius solis”?

Han pasado 18 años y el mundo es una aldea global. Hoy puedes tener hasta tres nacionalidades, puedes nacer en suiza, ser hijo de un argentino y un italiano. Tanto por el “ius solis” y por el “ius sanguinis”.

¿El expresidente Maduro cuál de esos tiene?

El “ius sanguinis” por su abuela, ese parentesco le da el derecho de ser hondureño por nacimiento aunque su madre haya nacido en cualquier parte.

¿Y por qué tanto relajo entonces?

Porque las encuestan lo daban como ganador y los liberales buscaron la forma de frenarlo alegando que era panameño porque nació en Panamá.

Y hasta inventaron la famosa colita por única vez.

Sí, pero esas eran soluciones políticas como el caso de la opción B que te decía, cambiaron las reglas del juego, totalmente ilegal, pero política.

¿Y le pagó el ex presidente Maduro por esa defensa?

Esa defensa nunca la cobramos. Lo hicimos por una convicción personal de principio. Jamás cobramos un centavo.

¿O le pagó nombrándolo ministro del Trabajo?

Así dice mucha gente, pero jamás solicité ese cargo.

¿Qué fue del dinero de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) que usted socializó?

Nosotros concluimos las giras de socialización, dejamos listo el esquema para invertir los recursos, según lo que dijeron los sectores, pero el gobierno de “Mel” Zelaya cambió el esquema para financiar la Cuarta Urna. Eso es lo que dicen.

¿Usted siempre fue flaquito?

Siempre, toda la vida, desde que nací.

¿Recibió burlas por eso?

No, además siempre he sido mente abierta, nunca me molestaron con apodos.

¿Practicó un deporte?

Fui futbolista, basquetbolista, cinco años campeón universitario de tenis de mesa y dos a nivel nacional.

¿Jugó contra el expresidene Azcona?

No, yo era muy joven en ese tiempo.

¿Nunca lo retó?

Es que yo no me hubiera prestado para perder. Yo jugaba para ganar.

¿Fue enamorado y bailador?

Enamorado no, pero si bailaba mucho, mi novia fue mi esposa.

¿Siempre tiene la propiedad en Delgaditos?

Ya no, me sacó el mar pero me fui para Punta Ratón.

¿A don Jaime Rosenthal sí le cobró por el caso de canal 11?

Sí, hicimos una negociación, peleaba el Canal 11 y tenía la razón. Ganamos el caso en los tribunales y él me pagó.

¿Se hizo millonario ganando demandas al Estado como dicen?

No. La única demanda que ganamos fue la de la ENEE y cobré mis honorarios, pero representando empresas ni demandando el Estado jamás he tenido vínculos.

¿Usted cobra el arancel de los abogados?

Nunca lo he cobrado porque es un arancel abusivo. Yo nunca he cobrado más del 30 por ciento por todo el juicio y si lo gano, no cobro cuando pierdo.

¿Cómo estaba el Seguro Social cuando llegó como interventor?

Ya estaba intervenido por el caso de las ambulancias pero luego fuimos descubriendo que eso no era nada comparado con el desorden administrativo. Hemos logrado rescatar la administración.

¿En qué consistía ese desorden?

Habían retenido el ISR de sus salarios y no los habían transferido, 160 millones de lempiras, un déficit 200 millones del pago de gasto corriente, falsificación de incapacidades y contratos falsos, impagos a proveedores y pagos a medios de comunicación injustificados.

¿En total?

Ese desorden era de unos 6,300 millones de lempiras. Nosotros pasamos el caso al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas porque no podemos meter preso a nadie.

¿Cuánto dejaron de pagar?

Al final dejamos de pagar 87 millones de dólares que son más de dos mil millones de lempiras que los restas a los seis mil millones, al final el saqueo puede andar más de cuatro mil millones de lempiras.

¿Es cierto que parte de ese dinero fue a parar a la campaña del Partido Nacional?

No es cierto, no hay un tan solo cheque que diga páguese al Partido Nacional, nosotros no lo podemos probar.

La gente dice que los que están presos son gatos y que los tiburones siguen libres ¿qué les responde?

Nosotros no podemos ir más allá de lo que tengo probado científica y físicamente. Lo demás es especulación.

¿Es complicado determinar si hubo dinero del Seguro Social para campañas políticas?

Si porque nosotros no podemos actuar por presunciones, porque si la empresa nos vende y le vende además a los hospitales privados y le da un millón a un partido ¿cuál le diste?, el que te pagó el Seguro o el hospital privado.

Dicen que ustedes fueron a tapar todo al Seguro Social ¿Es cierto?

Es falso. Te digo con toda seguridad que ninguno de los tres, Vilma Morales y Roberto Salinas, íbamos a cubrir esa información porque somos honrados y no vamos a destruir nuestra imagen y más a estas alturas de nuestras vidas. Por eso te vuelvo a repetir. No encontramos ningún documento que acredite que dinero del Seguro Social fue a parar a la campaña del Partido Nacional.

¿Qué le dicen en la calle por este caso?

A mí me atacan porque dije que no hay cheques pero es la verdad, jamás nadie ha mostrado un cheque; mostraron unos cheques de una empresa que le vendía al Seguro pero hay empresas que le dan fondos a todos los partidos porque se la juegan con todos en el apoyo a la campaña.

¿Y los tres mil muertos de los que hablan?

Ese es otro cuento que no es cierto, muertos hay en todos los hospitales. Estamos sacando toda estadística de la morbilidad del país por falta de condiciones sanitarias, todo eso es cierto, hay que enfrentarlo y corregirlo, pero decir que hubo tres mil muertos esa fue una cifra que se inventaron. Pídeles a quienes dicen eso que te den los nombres y apellidos.

Tampoco hay medicina, dicen.

Esa es otra falsedad y te la puedo demostrar con propiedad.

¿Si voy ahorita hallo medicina?

Sí y lo que no encuentras se te compra. Si es cuadro oficial básico con tu receta la podes comprar y se te restituye el dinero. Si no tienes capacidad económica te lo mandan a comprar de una caja chica.

¿Cuánto es el abastecimiento?

El estándar mundial es el 85 por ciento, el promedio de nosotros es arriba del 86 por ciento y hasta un 92 por ciento en unos medicamentos.

¿Pagaron las incapacidades?

Están al día, el mes que corresponde.

¿Cuándo terminarán esas colas de pacientes que le dan vuelta al edificio?

Eso es porque hay excesos de pacientes: Hallamos 530 mil afiliados y ahora estamos en 790 mil, multiplica eso por tres familiares, son más de dos millones de personas.