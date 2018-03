Almagro manda inspector a la Maccih ante denuncias de infiltración y acoso

Luego de la renuncia del vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, posteo tres tuits donde anuncia que mandará un inspector ante denuncias de infiltración y acoso.

Almagro utilizó sus redes sociales hoy sábado para dar a conocer que el interés primordial del secretario general es que la OEA/Maccih logre resultados significativos y proceda con rigurosidad. Por eso he solicitado la intervención del Inspector general de la OEA frente a denuncias de infiltración y acoso algo que el ex vocero no hizo.

Mientras que en otro dice que la misión de la OEA/Maccih era mantener la impunidad como esta. Lejos de debilitar la Maccih entiendo que al aceptar la renuncia se podrá reencauzar la misión para satisfacer las expectativas de la sociedad hondureña.