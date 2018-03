Gillian Anderson se despide de “X Files”

Tarde en una oficina de los estudios Fox en Culver City. Muy segura de sí misma, Gillian Anderson entra a la habitación preparada para hablar sobre la actual temporada de su serie, X Files, la última en la que recreará el querido personaje de la agente especial del FBI Dana Scully. Su determinación de bajarse hace que, por el momento, la onceava temporada que FOX emite los miércoles a las 22 cumpla su ciclo cuando llegue al décimo episodio.

-¿Qué te llevó a tomar la decisión de decirle adiós a Scully?

-Lo hice por mucho tiempo, ha sido un viaje extraordinario con un personaje extraordinario que he tenido la fortuna de poder interpretar. Hay mucho más que quiero hacer. Tengo tres hijos y quiero estar lo más presente que pueda en sus vidas y creo que ya es tiempo. Filmamos 10 capítulos muy buenos esta temporada y para mí es como terminar bien alto.

El creador de la serie, Chris Carter, ha dicho que sin Scully o su compañero Fox Mulder (David Duchovny) no hay programa. El actor, que da la nota después que ella, se muestra claramente contrariado, cree que la idea de Gillian de hablar antes de tiempo empaña un poco lo que debería haber sido la promoción del programa.

“No soy Nostradamus. Me fui, volví y vaya a saber qué va a pasar. En este momento son todas conjeturas. Ella y yo ya habíamos dicho en el pasado que nos íbamos. Y volvimos”, dice Duchovny, con ese tono dark que le reconocen sus fans.

En rigor, la serie del departamento de asuntos paranormales del FBI, original con sus OVNIS y sus conspiraciones políticas, debutó en 1993 y se despidió por primera vez después de la novena temporada en 2002. Fue en 2016 que los agentes Mulder y Scully regresaron a la TV para una décima temporada, que iba a ser la única y se prolongó. La onceava, todavía en carrera, podría llegar a ser la última.

Pasaron 25 años desde el debut. Después de dos películas y más de 200 capítulos, ambos actores se prestan a hacer su balance. Las mujeres primero.

“Cuando comencé la serie no tenía experiencia, no sabía cómo funcionaba la TV, ni que las series se filmaban por temporadas y que luego se seguían pasando una y otra vez. Todo mi aprendizaje del oficio fue enfrente al público”, reconoce Gillian.

La actriz fue una de las primeras en hacer historia por plantarse ante los productores y pedir el mismo salario que su coprotagonista masculino. “Estuve en una posición muy interesante donde fui capaz de decir páguenme lo mismo o no lo hago, y si no lo hacía ellos no tenían programa. Creo que hay que animarse a hablar cuando algo no es justo”, aconseja.

Duchovny trata de mirarse a sí mismo en un espejo de 1993. “Era un actor que no estaba interesado en hacer televisión, era prejuicioso, cuando grabé el piloto pensé que nadie se iba a interesar en un programa sobre extraterrestres. Después empecé a querer que le fuera bien”. David insiste en creer que aún sin Gillian o él mismo, el programa no está terminado. “Aun cuando nuestros personajes mueran, puede haber una versión de estos X Files sin nosotros” ¿Y por qué no?