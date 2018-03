Si guardas un calendario de 1990, puedes reutilizarlo este 2018

Si cada día del año cayera siempre en el mismo día de la semana, no tendríamos que cambiar de almanaque. El calendario se repetiría de forma infinita y los fabricantes de calendarios correrían la misma suerte que los videoclubs. No es así, pueden respirar tranquilos, pero el calendario sí se repite cada cierto tiempo.

Es una curiosidad recurrente y compartida por muchas personas, como demuestran las conversaciones al respecto de hace varios años que podemos encontrar en foros como Reddit o Quora.

La respuesta es sencilla: el calendario se repite día a día cada 28 años. Hay una pequeña excepción que explicaremos después. “El único patrón del calendario es que se repite cada 28 años. Se repite en ese intervalo porque 28 es el mínimo común múltiplo de 4, lo que dura el ciclo de años bisiestos, y 7, los días que tiene la semana “, dice en un artículo del Museo de Ciencias y Artes Aplicadas de Sidney (Australia) el matemático Nick Lomb.

Un año normal se compone de 52 semanas de 7 días (52 x 7= 364), más un día de propina, es decir, 365 días. Si ese día de más no existiese, el calendario se repetiría siempre. Pero ahí está, así que mejor avanzar. Debido a ese día extra, el año siguiente a un año que empiece en domingo comenzaría en lunes, el siguiente en martes y el siguiente en miércoles. Un ejemplo reciente:



El 2017 empezó en domingo, el 2018 en lunes (el peor año nuevo), el 2019 lo hará en martes, el 2020 en miércoles y ¿el 2021?



Salto de dos días a un viernes. La razón es que el 2020 será un año bisiesto. Ese día 366 es el que hace que 2021 empiece en viernes y no en jueves.

¿Pero por qué se repite el calendario cada 28 años?

Si un año tuviera 364 días, que como hemos dicho antes es múltiplo de 7, se repetiría siempre día a día. Empezaría un lunes y terminaría un domingo. Como tiene 365, si un año empieza en lunes, termina en lunes, de forma que el año siguiente comienza en martes.

Así, tenemos siete posibles calendarios en función del día de la semana en el que empieza el año. Pero hay que tener en cuenta los años bisiestos. Al sumar dos días a 364, se doblan las opciones. La razón es que un año bisiesto que empieza en lunes no termina un lunes, finaliza un martes. Por ello hay 14 calendarios posibles. Ni más ni menos. Partiendo de aquí ya es fácil dar por hecho que los almanaques se tienen que repetir bastante.

Como explicábamos antes, 28 es el mínimo común múltiplo de 4 (cada cuantos años un año es bisiesto) y 7 (los días que tiene la semana), de manera que el calendario siempre se repetirá en ese intervalo. Si tienes por casa algún almanaque de 1990, puedes reutilizarlo en 2018.

Pero hay 14 calendarios disponibles, así que no pueden pasar 28 años hasta que se repita un mismo calendario. Cada 28 se repetirá, pero ello no quiere decir que no se repita antes.

Como se explica en este foro de matemáticas, los calendarios se pueden repetir cada 6, 11 o 12 años antes de clonarse cada 28: “El posible número de días que pueden pasar hasta que se repita el calendario son 2191 (6 años), 4018 (11 años) o 4382 (12 años). Cada uno de esos números de días son múltiplos de 7”.

En la página web When can I reuse this calendar? (¿Cuándo puedo reutilizar este calendario?) los resultados para 2018 coinciden con los intervalos planteados: 6, 11, 12 o 28 años.

Hay una excepción en la norma de los 28 años. “En el calendario gregoriano los años con los que termina un siglo solo son bisiestos si son divisibles entre 400. Así, 1900 no fue bisiesto, pero 2000 sí”, dice Lomb. Cuando un año que cierran un siglo no es bisiesto se produce la excepción a la norma de los 28 años. “Nos encontramos en medio de un periodo de años bisiestos cada cuatro años que empezó en 1904 y llegará hasta en 2096. Se romperá en 2100 -fin de siglo no divisible entre 400-“, añade Lomb

El calendario que utilizamos en España y en casi todo el mundo es el gregoriano, promovido por el papa Gregorio XIII (de ahí su nombre) e instaurado en el siglo XVI. Sustituyó al calendario juliano, el sistema que oficializó Julio César en el siglo I a.C.