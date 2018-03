Jorge Montenegro en sus últimas horas: ¡Con mi muerte que no termine el gran sueño”!

Preguntando se llega a Roma, así logró el periodista Edgardo Escoto, conocido como “Washo”, visitar al destacado humorista y periodista y otras hierbas, Jorge Montenegro, convaleciente en su hogar de la colonia Cerro Grande, padeciendo de terrible cáncer. Inmediatamente lo saludó y este se soltó a conversar de los altos y bajos que le tocó vivir; también de sus preocupaciones por el disimulo hacia el folclor nacional, del cual fue luchador empedernido. Esta es la conversación de Montenegro y “Washo” Escoto, el día 3 de febrero 2018, cinco días antes del fallecimiento del popular artista hondureño, querido por toda una nación.

Comander, hágame un favor. Dígale a su papá en el oído que mañana lo voy a ir a visitar, fue, mi petición, a Allan Montenegro, la noche del sábado cercano a las 10 horas, cuando vía móvil le consulté sobre la salud de su padre, que hacía minutos antes, leí en las redes sociales, noticias falsas sobre su estado de salud.

Gracias comander, me dijo Allan, en respuesta a mi petición para visitar en su delicado estado de salud al padre de los Cuentos y Leyendas de Honduras: Jorge Montenegro, Monteblack, una combinación de sus primeras iniciales de su primer nombre y su apellido al inglés.

Llegamos cercano de las 2 de la tarde, preguntando, como cuando uno visita a esos pueblos de las historietas que Monteblack cuenta en sus obras, dónde vive Jorge Montenegro. Allá vaya al fondo después de un cruce hay una iglesia y va a ver su casa, es como amarilla, nos dirigieron los de la seguridad de su residencia en la etapa 8 de la colonia Cerro Grande.

Les preguntamos a dos jóvenes si conocían dónde vive don Jorge, y rápidamente nos ubicaron con un, “allá en esa casa donde en un pequeño rótulo que se lee Familly”.

Nos apostamos frente a su casa, y coincidentemente salió Allan, quien de inmediato saludó, y nos presentó a varios de sus hermanos, entre ellos uno de 10 y a otro suyo que llegaban a saludarnos.

“Está dormido, comandante, -dijo-, vino uno de sus grandes amigos el abogado Elmer Enamorado, quien junto a Jonathan Roussel y el desaparecido Rodolfo Zelaya “Noche Clara”, se llevaron muy bien en toda su vida”.

Allan, por mientras comenta las últimas horas de su padre previo a la visita:

Él ya se quiere morir, nosotros le decimos que no se preocupe por nada. Ayer cuando se despertó preguntó la hora y dijo, hoy me muero a las 7:00…

“En la plática, contó que había visto a Rodolfo Zelaya, y nosotros interpretamos que él ya siente su partida, y después preguntó si habíamos visto a la niña que es nuestra hermana, y mencionó el nombre, y que ya falleció también, entonces deducimos que en su sueño ya los vio en el cielo”.

Allan, ingresó a su vivienda, mientras yo me quedo conversando con su hermano Ricardo, y este me contó que “el estado de salud de su padre es grave. Ya no se levanta, le duele todo, no puede hablar mucho, ni comer, está a punta de medicamentos y agua”…

Y pasaron unos minutos…

Al rato se escucha la voz de Allan, y dice: comandante, dice don George Monteblack que pase. Ingresé a su habitación donde lo encontré acostado, rodeado de otros hijos, y nos dio la bienvenida.

Yo, llegué -prosigue Edgardo “Washo” Escoto- con Fermín García, colega, hermano y paisano de Liure, un admirador de sus obras y que era la primera vez que lo miraba.

– Gracias “Washo”, por venir, le dijo Jorge.

– Aquí, estoy mi amigo, estaba en deuda en visitarlo-, le recordé tomándole de la mano.

Estaba acostado todo el tiempo, no se puede levantar, y apenas se mueve para ingerir sus medicamentos o para cambiar de posición, nos adelantaron sus familiares.

Hoy, se soltó sorpresivamente a conversar, de sus inicios, de sus altos y bajos, de sus preocupaciones, y del legado que quiere dejar a sus próximas generaciones.

-Mire Edgardo, yo quiero que el 9 de septiembre sea declarado el Día del Folclor Nacional, donde en todos los centros educativos se celebre todo el día con una serie de actividades de nuestro folclor de todas las culturas de Honduras. Ese es mi sueño, ayúdenos que el Congreso Nacional lo apruebe.

¿Y por qué el 9 de septiembre?

Es que en esa fecha fue cuando nació Cuentos y Leyendas de Honduras; mire “Washo”, le voy a contar:

– Yo estaba en Radio América -hace 50 años- y uno de esos días, el encargado de un espacio no llegó, y me dijeron que me pusiera a hablar y fue cuando empecé a contar historias de los pueblos donde surgió lo de La Sucia, El Cadejo, entre otras.

Y prosigue. Ese día empezaron a caer muchas llamadas de todo el país, donde la gente también compartió sus historietas. Y fue cuando me dio la idea de escribir y contar las historias de los pueblos y aldeas de Honduras.

Ese es el legado que quiero dejar antes de morirme o que la aprueben después de muerto. “Aquí el arte no se apoya ni se valora”, se lamenta, mientras su voz tiembla y sus ojos se cubren de lágrimas.

Yo, para distraerlo un poco, le consulto…

Ajá amigo, y a usted, ¿le dieron miedo sus cuentos?

Me queda viendo y responde, sí mi amigo, algunas me dieron miedo.

No quise abusar de su estado en consultarle más y preferí escucharlo.

-Mire, “Washo”, yo busqué apoyo en todas partes y fue duro. El único que me apoyó en aquel entonces fue el general Juan Alberto Melgar Castro, siendo jefe de Estado. Esto es importante que se sepa y lo cuenten:

Una vez, me dejé ir a Casa Presidencial, yo siempre cargando una bolsita de plástico en mis manos, cuando entré me quedó viendo el general Melgar y me llamó con los dedos y me pregunta: qué andás haciendo Jorge, y yo le respondí, aquí visitándolo general, necesito que me apoye…

Y qué quieres Jorge, preguntó.

Quiero publicar un libro, le contesté…

Y ya lo escribiste, ya lo tienes, vos eres bueno para eso.

-Sí aquí lo tengo, le dije, y me preguntó, si tenía papel y lápiz, le dije que no:

Y me responde, mira, allá hay un papel de cigarrillos, recógelo y tráemelo, y fui por él y se lo entregué.

– Una vez en sus manos el papel de cigarrillos, me pidió que pusiera mis hombros que el escribiría algo, y con voz alta repetía cada palabra: “Señor director de la Tipografía Nacional favor hacerle este libro a Jorge Montenegro”… Y fue así como publiqué mi primera obra.

– Poco después me di cuenta que los empleados de la Tipografía Nacional no devengaban un buen salario, y decidí que cada mes los llegaría a invitar en los almuerzos una comida china. La compraba en los restaurantes chinos.

Montenegro, quien procreó 17 hijos con diferentes mujeres, cumpliría el 15 de febrero sus 78 años.

Desde hace un par de semanas recayó al cáncer que sufrió desde que el año pasado fue intervenido, sobrevivió y se incorporó a la Radio Nacional, y Eduardo Maldonado le dio un espacio en HCH.

Es un libretista, escritor de libros y columnista, su obra más afamada en el país son los Cuentos y Leyendas de Honduras, versión escrita y auditiva, y en los últimos años la llevó a la pantalla grande, dentro y fuera del país.

A Monteblack lo escuchábamos atentamente y solamente interrumpido cuando una de sus hijas le recordaba: papá es hora de su medicina, mire que el doctor le recomendó que hablara solo dos minutos… y él respondió, perate mija, que quiero que él sepa esto:

No se preocupe amigo tome sus medicinas, le dije. Y Allan, me pasa un vaso con agua y una pajilla y me dice dele agua comandante: Y así fue.

Durante nuestra estadía que fue de una veloz hora, se le rodaron las lágrimas en unas tres o cuatro ocasiones, compartiendo parte de su larga y productiva trayectoria.

-Aquí no apoyan el arte. Uno solo se hace el nombre, aquí el periodista muere acabado, así como estoy yo. Yo a usted lo veo, me gusta que es original, no pierda eso “Washo”, su estilo, siga luchando, aquí muchos lo que hacen es copiar.

-Le voy a contar, que allá por 1972 yo venía de New York, de unos eventos y un puertorriqueño me confesó que se quedó admirado cuando se supo de muchas cosas que yo hacía. Fue cuando decidí publicar mis obras.

– Yo soy uno de los 4 más famosos de mi género en el mundo “Washo”, y yo no quiero que con mi muerte termine todo mi sueño y es que sea declarado el 9 de septiembre el Día del Folclor Nacional. Que celebren todos, los indígenas, los misquitos, con todo orgullo, sus raíces.

-Llega el momento de partir. Allan, comentó que estaba sorprendido “porque hoy mi papá se soltó a hablar. Él lo estaba esperando “Washo”, sabía que usted iba a venir”.

Me levanté de su cama, y le dije vuelvo otro día. Tómese las medicinas, y él respondió, disculpe “Washo” si le quité mucho tiempo. No se preocupe, todo lo contrario, gracias a usted por permitirme venirlo a ver y saludarlo.

Saludos a su familia, me dijo, y me despedí con un abrazo y un beso en la frente. Se me cuida, le repetí.

Y así fue la visita ese sábado 3 de febrero a la una de la tarde en su hogar de la Cerro Grande. Falleció el día 8 a las 2 de la tarde.

Montenegro sufrió en el pasado una trombosis cerebral tras detectarle unos quistes cancerígenos, emprendiendo así una batalla contra la enfermedad.

En los últimos días en las redes sociales habían anunciado su muerte en innumerables ocasiones a las que Allan Montenegro, que también es periodista, ha salido al paso a desmentir. “Lo han matado como 20 veces y salgo a aclarar a cada momento y a agradecer por sus preocupaciones”, comentó.

El año pasado pactado una entrevista de media hora y por diversos motivos se retrasó y quedó pendiente.

Lo anterior no fue una entrevista, fue una inolvidable visita a la leyenda, que preparó sus obras para llevarlas al más allá…

lacobrarl@yahoo.com